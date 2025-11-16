Лещенко признался, что чувствует себя Волочковой в определенные моменты

Лев Лещенко признался, что больше всего ценит книги среди подарков от поклонников, хотя чаще всего ему дарят цветы Фото: Илья Московец © URA.RU

Известный российский певец Лев Лещенко рассказал о подарках, которые ему дарят поклонники и коллеги. Артист признался, что чаще всего получает цветы, но больше всего ценит книги, особенно автобиографические.

«Мне нравится, когда дарят цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко. Больше всего я ценю книги, вот это вещь», — поделился певец, передает «Общественная служба новостей». Также артист рассказал, что сам любит делать подарки родным и близким друзьям.