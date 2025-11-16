Россиян предупредили об опасности домашних ковров

Профессиональная химчистка дважды в год необходима для полного удаления бактерий и пылевых клещей из ковров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В домашних коврах обнаружили опасные бактерии, включая пылевых клещей и золотистый стафилококк. Исследование показало, что даже регулярная уборка не обеспечивает полное удаление вредных микроорганизмов. Об этом исследовании сообщили специалисты РУДН.

«На коврах скапливается большое количество бактерий, которые могут вызывать болезни. При микроскопическом исследовании мы видим пыль с ворсинками — среду обитания пылевых клещей», — пояснила лаборант Института экологии РУДН Варвара Машкова для «Пятого канала».

Лабораторный анализ образцов выявил значительное загрязнение даже тех ковров, которые регулярно чистятся домашними пылесосами. Пылевые клещи, являющиеся основным источником аллергии, сохраняются в ворсе вместе с частицами песка и пыли.

Продолжение после рекламы

Специалисты советуют применять комплексный подход, сочетая еженедельную уборку пылесосом с HEPA-фильтром, щадящее удаление пятен и обязательную профессиональную химчистку дважды в год. Такой метод позволяет полностью обновить покрытие и провести обеззараживание.