В Московском театре детской эстрады зрители пострадали из-за искусственного тумана
Во время представления в театре семья почувствовала недомогание, им оказывают помощь
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Московском театре детской эстрады зрители пострадали из-за искусственного тумана. По информации telegram-канала Mash, во время представления родители вместе с ребенком почувствовали недомогание.
Инцидент произошел в театре на Бауманской улице. Сейчас пострадавшим оказывают помощь врачи. По предварительным данным, у зрителей отравление химическими веществами. Как сообщает Mash, неприятный запах появился во время использования искусственного тумана.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.