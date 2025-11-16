Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Московском театре детской эстрады зрители пострадали из-за искусственного тумана

Родители с ребенком отравились на спектакле искусственным туманом
16 ноября 2025 в 15:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Во время представления в театре семья почувствовала недомогание, им оказывают помощь

Во время представления в театре семья почувствовала недомогание, им оказывают помощь

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Московском театре детской эстрады зрители пострадали из-за искусственного тумана. По информации telegram-канала Mash, во время представления родители вместе с ребенком почувствовали недомогание.

Инцидент произошел в театре на Бауманской улице. Сейчас пострадавшим оказывают помощь врачи. По предварительным данным, у зрителей отравление химическими веществами. Как сообщает Mash, неприятный запах появился во время использования искусственного тумана. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал