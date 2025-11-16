Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

В запорожском поселке Ровнополье водрузили флаг России. Видео

16 ноября 2025 в 15:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ровнополье в Запорожской области. В операции участвовали штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Там отметили, что успех штурмовых групп стал возможен благодаря решительным и смелым действиям бойцов, которые не дали противнику закрепиться на новых рубежах.

Как сообщили в Минобороны РФ, освобожден новый населенный пункт был после закрепления в Новоуспеновском и Новом. Штурмовые группы продвинулись на пять километров вглубь оборонительных линий ВСУ, вытеснили противника с ключевых позиций и установили флаг России в центральной части Ровнополье. «Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», — отметили в Минобороны РФ.

Продолжение после рекламы

Ровнополье стал четвертым населенным пунктом, освобожденным 114-м мотострелковым полком за прошедшую неделю. Также это шестой населенный пункт в Запорожской области, взятый под контроль подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с начала ноября. В последние дни обстановка на Запорожском направлении активно меняется. ВС РФ взяли под контроль несколько километров, занятых прежде украинскими войсками, и освободили село Яблоково.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал