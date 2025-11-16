В запорожском поселке Ровнополье водрузили флаг России. Видео
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ровнополье в Запорожской области. В операции участвовали штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Там отметили, что успех штурмовых групп стал возможен благодаря решительным и смелым действиям бойцов, которые не дали противнику закрепиться на новых рубежах.
Как сообщили в Минобороны РФ, освобожден новый населенный пункт был после закрепления в Новоуспеновском и Новом. Штурмовые группы продвинулись на пять километров вглубь оборонительных линий ВСУ, вытеснили противника с ключевых позиций и установили флаг России в центральной части Ровнополье. «Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», — отметили в Минобороны РФ.
Ровнополье стал четвертым населенным пунктом, освобожденным 114-м мотострелковым полком за прошедшую неделю. Также это шестой населенный пункт в Запорожской области, взятый под контроль подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с начала ноября. В последние дни обстановка на Запорожском направлении активно меняется. ВС РФ взяли под контроль несколько километров, занятых прежде украинскими войсками, и освободили село Яблоково.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.