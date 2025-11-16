ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ровнополье в Запорожской области. В операции участвовали штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Ровнополье в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ URA.RU. Там отметили, что успех штурмовых групп стал возможен благодаря решительным и смелым действиям бойцов, которые не дали противнику закрепиться на новых рубежах.

Как сообщили в Минобороны РФ, освобожден новый населенный пункт был после закрепления в Новоуспеновском и Новом. Штурмовые группы продвинулись на пять километров вглубь оборонительных линий ВСУ, вытеснили противника с ключевых позиций и установили флаг России в центральной части Ровнополье. «Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», — отметили в Минобороны РФ.

