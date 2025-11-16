Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

В МВД предупредили, что сотрудники администрации не запрашивают персональные данные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России участились случаи мошеннических звонков, в ходе которых преступники представляются сотрудниками мэрии и предлагают ветеранам труда различные выплаты и награды. Об этом сообщили в УБК МВД.

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о „положенной выплате ветеранам труда“, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — говорится в telegram-канале ведомства. Цель мошенников — получить доступ к банковским счетам жертв или их аккаунтам на «Госуслугах».

МВД предупреждает: если сомневаетесь — не перезванивайте на номер звонящего. Наберите номер администрации из официального источника или обратитесь в полицию. В ведомстве напомнили, что сотрудники администрации не запрашивают личные данные по телефону и не создают «личные кабинеты» для выплат. Оформляйте все через «Госуслуги» или МФЦ.

