«Стресс каждый раз»: Панайотов рассказал о сложностях на шоу «Браво, бис!»

Александр Панайотов стал членом жюри шоу «Браво! Бис!» Фото: Иван Петров

Александр Панайотов стал членом жюри шоу «Браво! Бис!», в котором соревнуются между собой звездные участники телевизионных конкурсов. Александр не скрывает, что выбирать лучших из звезд прошлых лет ему непросто. О сложностях на проекте, а также о том, кто из-за членов жюри его удивил больше других, Панайотов рассказал корреспонденту URA.RU.

«Для меня каждый новый выпуск — стресс, — говорит Александр. — Я — человек эмпатичный, переживаю за каждого участника. Они все — мои коллеги, друзья и знакомые. И мне хочется каждому из них помочь по максимуму. Поэтому делаю презентацию для других членов жюри — Валерии, Игоря Крутого и Игоря Николаева, которые не знают этих людей. А я их стараюсь представить по максимуму. Я действительно многих из участников знаю очень давно. И, конечно, мне сложно им отказывать. Они же все на меня надеются, в том числе. Я в этом проекте сижу в кресле жюри, хотя буквально еще совсем недавно сам был на их месте. Поэтому пытаюсь каждого из них подбодрить, внушить им, какие они замечательные и прекрасные. Но правила игры есть правила.

Участники не звонят перед съемками: «Саш, помоги!»?

Нет, никто не звонил ни разу. И спасибо им за это большое, конечно. В нашем проекте на самом деле очень сильные участники. Возьмите первый выпуск! Вадим Азарх — какая у него сила воли, несмотря на болезнь. Георгий Меликишвили — потрясающий певец. Конечно, Оксана Казакова — моя коллега по проекту «Народный артист». Я ее выбрал: она была счастлива.

Мне кажется, что очень непросто и подбирать слова утешения для выбывших!

Да. Подбирать слова утешения очень сложно. В конце, когда ты объявил результат, непросто подходить к выбывшим и пытаться как-то аргументировать свой выбор. Это практически невозможно. Но такие правила игры.

На экране вы тепло общаетесь с другими членами жюри. Сразу нашли с ними общий язык?