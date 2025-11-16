Минобороны показало удар «Искандером» по украинским ракетным комплексам. Видео
ВС РФ нанесли удар «Искандером» по позициям ВСУ в Днепропетровской области
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Минобороны России опубликовало видео удара ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям ВСУ в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области. На кадрах видно поражение двух пусковых установок подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машины реактивной системы залпового огня «Химарс».
«Оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“ совместно с беспилотными летательными аппаратами успешно поразил позиции ВСУ», — говорится в сообщении. По данным ведомства, удары были нанесены в районе поселка Васильевское.
Кроме того, по данным сводки Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в зоне СВО порядка 1 250 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери составили до 125 военнослужащих, «Запад» — до 230, «Южная» — до 80, «Центр» — до 470, «Восток» — более 235, «Днепр» — свыше 110 военнослужащих.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
