Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Минобороны показало удар «Искандером» по украинским ракетным комплексам. Видео

16 ноября 2025 в 15:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ нанесли удар «Искандером» по позициям ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удар «Искандером» по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Минобороны России опубликовало видео удара ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям ВСУ в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области. На кадрах видно поражение двух пусковых установок подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машины реактивной системы залпового огня «Химарс».

«Оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“ совместно с беспилотными летательными аппаратами успешно поразил позиции ВСУ», — говорится в сообщении. По данным ведомства, удары были нанесены в районе поселка Васильевское. 

Кроме того, по данным сводки Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в зоне СВО порядка 1 250 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери составили до 125 военнослужащих, «Запад» — до 230, «Южная» — до 80, «Центр» — до 470, «Восток» — более 235, «Днепр» — свыше 110 военнослужащих. 

Продолжение после рекламы

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал