Названа предварительная причина смерти ребенка, чью голову нашли в пруду Москвы

В Москве названа предварительная причина смерти ребенка, чья голова была обнаружена в Гольяновском пруду. По информации журналистов, смерть наступила в результате асфиксии.

«Предварительная причина смерти ребенка, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия», — сообщил telegram-канал Baza. Личность ребенка пока не установлена, известно, что это мальчик. Его возраст оценивается в диапазоне от 7 до 10 лет.

Там отметили, что на шее ребенка обнаружены следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. По данным Baza, давность смерти составляет более двух суток.

Сейчас ведутся поиски тела ребенка и любых улик, которые помогут раскрыть дело. Водолазы тщательно исследуют дно пруда в надежде найти важные зацепки.