Названа предварительная причина смерти ребенка, чью голову нашли в пруду Москвы
В московском пруду нашли останки ребенка
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Москве названа предварительная причина смерти ребенка, чья голова была обнаружена в Гольяновском пруду. По информации журналистов, смерть наступила в результате асфиксии.
«Предварительная причина смерти ребенка, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия», — сообщил telegram-канал Baza. Личность ребенка пока не установлена, известно, что это мальчик. Его возраст оценивается в диапазоне от 7 до 10 лет.
Там отметили, что на шее ребенка обнаружены следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. По данным Baza, давность смерти составляет более двух суток.
Сейчас ведутся поиски тела ребенка и любых улик, которые помогут раскрыть дело. Водолазы тщательно исследуют дно пруда в надежде найти важные зацепки.
Ранее сообщалось, что в Гольяновском пруду был найден в рюкзаке фрагмент тела ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.