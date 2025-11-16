Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Названа предварительная причина смерти ребенка, чью голову нашли в пруду Москвы

Baza: ребенок, останки которого найдены в пруду, умер от удушья
16 ноября 2025 в 15:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В московском пруду нашли останки ребенка

В московском пруду нашли останки ребенка

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве названа предварительная причина смерти ребенка, чья голова была обнаружена в Гольяновском пруду. По информации журналистов, смерть наступила в результате асфиксии.

«Предварительная причина смерти ребенка, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия», — сообщил telegram-канал Baza. Личность ребенка пока не установлена, известно, что это мальчик. Его возраст оценивается в диапазоне от 7 до 10 лет.

Там отметили, что на шее ребенка обнаружены следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. По данным Baza, давность смерти составляет более двух суток. 

Продолжение после рекламы

Сейчас ведутся поиски тела ребенка и любых улик, которые помогут раскрыть дело. Водолазы тщательно исследуют дно пруда в надежде найти важные зацепки.

Ранее сообщалось, что в Гольяновском пруду был найден в рюкзаке фрагмент тела ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал