Пермский производитель соков планирует зарегистрировать два новых бренда

Пермский завод, специализирующийся на производстве соков и нектаров, собирается зарегистрировать два новых товарных знака. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на портале Znakoved.
«В Перми регистрируют два новых бренда: „Самаркандский базар“ и „Узбекский фермер“. Оба наименования будут использованы в четырех классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг), в том числе для фармацевтических и ветеринарных препаратов, продовольственных и растительных товаров, а также для безалкогольных напитков», — на обнародованные данные «Санфрут» ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Производитель отказался комментировать проекты. По словам представителей завода, оба — еще находятся в разработке. Официальный релиз будет готов позднее.
Ранее URA.RU рассказывало про акционерное общество «Пермалко», которое готовилось выпустить на рынок три вида соджу (корейский алкогольный напиток). От компании поступило три заявки на регистрацию бренда.
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