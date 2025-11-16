Захарова заявила, что у журналиста Лемко случилось осеннее обострение Фото: Роман Наумов © URA.RU

У украинского журналиста Илько Лемко, который потребовал от кошек говорить «няв» вместо «мяу», случилось осеннее обострение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное „мяо“ — это транскрипция английского „meow“», — иронично заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». По ее словам, на последние две недели осени такого объяснения должно хватит Лемко, а зимой его «отпустит».