Захарова высказалась о приступе кошачьей русофобии на Украине
Захарова заявила, что у журналиста Лемко случилось осеннее обострение
Фото: Роман Наумов © URA.RU
У украинского журналиста Илько Лемко, который потребовал от кошек говорить «няв» вместо «мяу», случилось осеннее обострение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, данное контрактное «мяо» — это транскрипция английского «meow».
«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное „мяо“ — это транскрипция английского „meow“», — иронично заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». По ее словам, на последние две недели осени такого объяснения должно хватит Лемко, а зимой его «отпустит».
Ранее украинский публицист Илько Лемко выразил недовольство по поводу рекламного слогана, который размещен на городских трамваях. Слоган звучит так: «Первое слово моего кота — мяу!». По мнению публициста, использование слова «мяу» в рекламе некорректно, поскольку, как он утверждает, украинский кот должен произносить «няв». Лемко с иронией отметил, что авторам рекламы следует пересмотреть свой подход и заменить привычное русское «мяу» на «экзотическое» украинское «няв».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.