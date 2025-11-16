«Лезьте на антресоли»: стилист Сергей Зверев рассказал о трендах зимы-2025

Сергей Зверев советует носить бабушкины шубы и рваные джинсы зимой-2025 Фото: Виктор Васильев

Сергей Зверев стал главной звездой открывшей в Москве Недели моды Estet Fashion Week. На церемонию открытия он пришел в ярком костюме, роскошной мантии и с короной на голове. Зверев с интересом наблюдал за модными показами: увиденным остался явно доволен. После чего рассказал корреспонденту URA.RU о самых главных модных тенденциях предстоящей зимы.

«Этой зимой модно не бухать и не курить, — рассказывает Сергей. — Пить можно, а бухать нельзя. Здоровый образ жизни уже давно в тренде — и мне это очень нравится. Более того, если вы ведете трезвый образ жизни и занимаетесь спортом, то вам легче будет что-то интересное подобрать из одежды. Потому что, если вы не бухаете и периодически тренируетесь, ваша фигура уже в порядке».

Зверев уверяет: нынешней зимой в моде будут «бабушкины наряды». Поэтому он призывает смело залезать на антресоли и чердаки и пересматривать вещи, которые достались в наследство от родных.

«Доставайте все антикварные бабушкины шубы, — призывает Сергей. — Бабушкины, пробабушкины — все подойдут! Тюнингуйте их и смело носите! Чего их моль жрет? Они еще на вас поработают. Раньше вещи были качественные: наши мамы и бабушки не носили искусственный мех. У всех было все натуральное. Поэтому эти шубы хорошо сохранились и сейчас выглядят не хуже, а порой и лучше тех, которые мы можем увидеть в магазинах».

По словам Сергея, он с удовольствием пересмотрел свой гардероб и достал оттуда вещи советского времени. Благо, с тех времен у него сохранилась целая коллекция шуб.

«Я их сейчас с удовольствием ношу: и на повседневное, и на вечернее! Тепло, уютно и хорошо! Я их не выкидывал, потому что знал: мода на них еще вернется. И как в воду глядел! — говорит Зверев. — Знаете, меня удивляют блогеры, которые говорят: „Выбрасывайте, выбрасывайте вещи, которые носили наши предки! Покупайте новое!“. Я этого не понимаю. Представляете, наши родители за эти деньги могли купить машину. А они покупали шубу. Как же выбрасывать? Ничего не выбрасывайте! Все вещи будут актуальны!»

Молодые люди сейчас миксуют бабушкины шубы с денимом, с джинсами и очень хорошо выглядят, говорит Сергей. «Кстати, рваные джинсы нынешней зимой тоже не теряют своей актуальности. Главное, чтобы они были утепленные внутри, а снаружи — порванные в хлам».

Свободный покрой тоже нынешней зимой приветствуется. «Это очень правильно, потому что он позволяет хорошо выглядеть всем — и даже нам, тем, кто носит 10 XL», — уверен Зверев.