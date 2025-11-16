Подарил корейцам дух свободы и раскрыл детали жизни с Мизулиной: новое интервью SHAMAN

Артист пожаловался на запись видео исподтишка в общественных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые дал комментарий по поводу жизни с главой Лиги Безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он отметил, что устал от излишнего общественного внимания общественности и «съемки исподтишка».

Помимо этого, в разговоре была поднята тема выступлений артиста в КНДР. По словам самого Ярослава Дронова, зрителям он подарил «дух свободы», а также провел беседу с лидером страны Ким Чен Ыном на тему, которую нельзя разглашать. Самое главное из интервью SHAMAN в рамках передачи «Судьба человека» — в материале URA.RU.

SHAMAN признался, что устал от постоянного внимания к нему и Мизулиной

Свадьба Дронова и Мизулиной прошла в начале ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дронов пожаловался на излишнее внимание к нему и Мизулиной в общественных местах на фоне недавно прошедшей свадьбы. Он отметил, что эти кадры записываются, а потом выкладываются в сеть.

«Причем это происходит автоматически. Например, ты заходишь в магазин какой-нибудь, торговый центр, а люди снимают нас исподтишка. Потом все это они выкладывают самостоятельно в сеть и пишут всякую ересь, разную чушь», — поделился артист.

SHAMAN признался, что очень редко видит дочь

Из-за плотного гастрольного графика SHAMAN редко пересекается со своей дочерью. Однако он понимает, что это неизбежно из-за специфики профессии.

«Я очень редко вижу дочь, но это неизбежно. Нужно учитывать плотный гастрольный график артиста», — рассказал Дронов.

Помимо этого Дронов отметил, что существуют профессии, когда родители реже видятся с детьми. В пример он привел вахтовиков или военнослужащих.

Тайные переговоры с Ким Чен Ыном

Дронов лично встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым пообщался. Однако тему их разговора артист не назвал, охарактеризовав ее как «государственная тайна».

«После концерта встал, зашел на сцену пожать мне руку. Мы пообщались. О чем пообщались, говорить не буду — это государственная тайна», — поделился певец.

Помимо этого Shaman назвал Ким Чен Ына сильной личностью. Он отметил, что лидер КНДР никогда «не даст заднюю».

SHAMAN подарил «дух свободы» жителям КНДР

Артист также описал само выступление в Северной Корее и реакцию зрителей. По его словам, изначально они были ошеломлены его выступлением. Но позже они «влились».

«Я просто раскачал зал. Они, конечно этого не ожидали, безусловно. Первые две песни они в шоке были, а потом они в это влились. Я понял, что я им дух свободы подарил своей музыкой», — рассказал Дронов.

Позже в интервью он рассказал, что стал «своим» и в России, и в КНДР. Также он сказал, что неоднократно будет проводить концерты в Корее, чтобы порадовать народ.

Дронов дал комментарий по поводу Авроры и Лепса

В рамках разговора речь зашла о паре Григория Лепса и Авроры Кибы. Дронов отметил, что они подходят друг другу и постоянно появляются на мероприятиях. Артист пожелал их паре счастья.