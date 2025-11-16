У россиян отобрали элитные квартиры в Египте
В Египте у российских семей отобрали элитные квартиры, купленные более 15 лет назад (архивное фото)
Фото: Нина Калинина © URA.RU
В Шарм-эш-Шейхе (Египет) российские семьи потеряли право на квартиры в элитном жилом комплексе Royal Oasis. По данным telegram-каналов, людей выселили из жилья, сменив замки, несмотря на то что квартиры были куплены более 15 лет назад.
«В Египте у российских семей отняли элитные квартиры, которые они купили более 15 лет назад. Людей буквально выгнали с вещами на улицу из собственного жилья и сменили замки», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, в 2008 году несколько российских семей приобрели жилье в ЖК Royal Oasis.
Однако вскоре выяснилось, что земля, на которой расположен комплекс, принадлежит местному банку Housing and Development. Участок был взят в аренду на 100 лет матерью владельца ЖК. После смерти владельца комплекса его мать под давлением передала ЖК в собственность банка в счет уплаты долгов сына.
«Получив разрешение суда, банк выгнал собственников квартир на улицу, заявив, что и земля, и сами дома теперь полностью принадлежат компании», — пишет Shot. Российские владельцы квартир заявили, что вернуть недвижимость практически невозможно, так как местный закон на стороне банка.
Ранее стало известно, что для россиян с нового года стоимость виз в Египет увеличится с 25 до 45 долларов. Представители туристической отрасли призвали правительство отменить повышение, так как текущая стоимость поездки в Египет уже на 120 долларов (9,7 тысячи рублей) превышает расходы на поездки в другие страны. Окончательное решение по законопроекту примет египетский парламент в ближайшее время, передает «Ридус».
