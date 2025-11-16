«Как же всех задел предмет Диброва»: звездный адвокат заступился за телеведущего

Коллеги заступились за Диброва Фото: Размик Закарян © URA.RU

Адвокат Александр Добровинский и некоторые коллеги Диброва, включая актера Оскара Кучеру, выступили в защиту телеведущего Дмитрия Диброва. Ранее он оказался в центре внимания СМИ после того, как в интернете появилось видео, на котором он случайно засветил половой орган на одной из улиц Москвы.

«Как же всех задел предмет Димы Диброва. Теперь каждая поездка на отдых будет окутана тайным смыслом? <...> Человек должен в свободной стране жить как хочет, если он не нарушает закон», — сказал адвокат Добровинский изданию Starhit. Он заявил, что Диброву ни перед кем не надо оправдываться.

Телеведущий Оскар Кучера также встал на защиту Диброва, осудив журналистов за распространение видео. Экс-супруга Диброва Полина сказала, что узнала о произошедшем из интернета и отметила, что каждый человек волен выбирать, как ему жить.

