Умерла Ира Небога, которая шесть лет вела блог о борьбе с онкологией

Блогер Ирина Небога умерла от рака Фото: instagram / neneboga (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Ирина Небога, шесть лет боровшаяся с онкологией, умерла в возрасте 22 лет. Сообщение об этом появилось в ее telegram-канале. Блогер боролась с саркомой Юинга (рака костей).

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении в telegram-канале Небога. Заявление было опубликовано якобы от ее имени.

Небога открыто рассказывала о своей борьбе с онкологией и вдохновляла подписчиков не сдаваться перед тяжелым диагнозом. Заболевание было выявлено в 2020 году, когда ей было 16 лет.

