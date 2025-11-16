Зеленскому не дали Patriot в Греции, но пообещали американский газ за счет Европы
Зеленский не смог добиться поставок Patriot от Греции во время своего визита
Фото: Официальный сайт президента Украины
Во время визита в Грецию глава киевского режима Владимир Зеленский не смог добиться передачи систем Patriot от Афин. Но власти страны подтвердили готовность поставлять американский газ на Украину через свою территорию.
«Спасительный тур Зеленского в Афины провалился: Patriot не дали. Однако в Киеве ловко выкрутились и преподнесли договоренность о поставках газа как перемогу Зеленского», — пишет «Царьград».
По данным издания, изначально целью визита в Афины было получение систем Patriot, но греческая сторона оказалась не готова предоставить их, поскольку опасается реакции Турции, несмотря на членство в НАТО. Но зато стороны подписали соглашение о транспортировке американского СПГ через территорию Греции. Финансирование поставок газа будет осуществляться за счет «европейских партнеров» (то есть европейских налогоплательщиков), коммерческих банков (при гарантиях Еврокомиссии) и Норвегии.
Греческая газовая компания DEPA и «Нафтогаз Украины» подписали письмо о намерениях по поставкам природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Подписание состоялось в присутствии Зеленского, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл.
Согласно достигнутым договоренностям, Украина начнет импортировать американский сжиженный природный газ (СПГ) через Грецию уже со следующего месяца. В январе начнется транспортировка газа из Александруполиса в Одессу. Мицотакис заявил, что благодаря новым договоренностям Украина получит стабильные источники энергии, а Греция займет ключевую позицию в качестве транзитного пункта для поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу.
