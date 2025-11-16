Зеленскому не дали Patriot в Греции, но пообещали американский газ за счет Европы

Зеленский не смог добиться поставок Patriot от Греции во время своего визита Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время визита в Грецию глава киевского режима Владимир Зеленский не смог добиться передачи систем Patriot от Афин. Но власти страны подтвердили готовность поставлять американский газ на Украину через свою территорию.

«Спасительный тур Зеленского в Афины провалился: Patriot не дали. Однако в Киеве ловко выкрутились и преподнесли договоренность о поставках газа как перемогу Зеленского», — пишет «Царьград».

По данным издания, изначально целью визита в Афины было получение систем Patriot, но греческая сторона оказалась не готова предоставить их, поскольку опасается реакции Турции, несмотря на членство в НАТО. Но зато стороны подписали соглашение о транспортировке американского СПГ через территорию Греции. Финансирование поставок газа будет осуществляться за счет «европейских партнеров» (то есть европейских налогоплательщиков), коммерческих банков (при гарантиях Еврокомиссии) и Норвегии.

Греческая газовая компания DEPA и «Нафтогаз Украины» подписали письмо о намерениях по поставкам природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Подписание состоялось в присутствии Зеленского, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл.



