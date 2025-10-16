Пермяки споют на одной сцене с Сергеем Жуковым

В Перми выступит популярный певец Сергей Жуков. Он приедет на вечеринку в честь годовщины с открытия в городе своего бара «Руки Верх» (18+). В заведении отмечают, что музыкант готов спеть дуэтом с гостями праздника, но для этого надо выиграть конкурс.
«В честь нашего дня рождения мы запускаем конкурс. Главный приз — спеть на одной сцене с Сергеем Жуковым», — говорится в соцсетях бара, где описаны условия.
Техническое открытие «Руки Вверх! Бара» в Перми состоялось 4 октября 2024 года. URA.RU публиковало фоторепортаж из заведения. На официальное открытие Жуков приезжал уже в конце ноября.
