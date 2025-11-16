«Ругала чаще, чем жена»: Орбан вспомнил, как ему доставалось от Меркель

Орбан назвал Меркель открытым человеком Фото: wikipedia.org/Alexander Kurz

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своих отношениях с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Он заявил, что уважает Меркель, несмотря на то, что она, по его словам, повышала на него голос «чаще, чем жена».

«Я уважал Ангелу Меркель... Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена... Но она открытый человек, интеллектуал», — заявил Орбан в эфире подкаста MD Meets. Он подчеркнул, что Меркель не использовала свою власть для навязывания позиции, а была склонна выслушать аргументы и обсудить их.

Премьер-министр Венгрии также добавил, что почти на 100% соглашался с Меркель по поводу стратегических интересов Европы и отношений с Россией. Он отметил, что в Евросовете были моменты, когда только он и Меркель выступали за мир и сотрудничество. Орбан признал, что Меркель делала как хорошие, так и плохие вещи для Германии и Европы.

Ранее Меркель в интервью Der Spiegel рассказала о своих взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Она заявила о принципиальных разногласиях с ним, особенно в вопросах завершения холодной войны и распада Советского Союза.