Прокуратура показала фото пакета и рюкзака, в которых нашли голову ребенка

В Москве выловили часть тела ребенка Фото: telegram-канал «Прокуратура Москвы», t.me

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии пакета и рюкзака, в которых был обнаружен фрагмент тела ребенка. По информации ведомства, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

«Рюкзак и пакет, в которых был обнаружен фрагмент тела», — сообщила прокуратура Москвы в telegram-канале, предоставив фото. Прокуратура продолжает координировать работу правоохранительных органов и контролировать ход и результаты расследования.

Ранее стало известно, что в Гольяновском пруду был выловлен рюкзак, в котором был обнаружен фрагмент тела ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате асфиксии. Личность его пока не установлена, известно, что это мальчик в возрасте от 7 до 10 лет. Уже появился первый подозреваемый в деле.