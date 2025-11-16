В Москве — ветер, в Петербурге — снегопад: синоптик рассказал о погоде с 17 по 21 ноября

В Петербурге выпадет снег Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 21 ноября ожидается волна похолоданий. Синоптики заявляют, что в столицу придет переменчивая погода с плюсовой температурой и ветром. На петербуржцев обрушится снег с легкими заморозками. Подробнее о погоде URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в Москве с 17 по 21 ноября

По данным синоптика, в Москве и Подмосковье ожидается несколько волн потепления и похолодания. В течение всей недели температура будет скакать от минусовой до плюсовой. Первое потепление ожидается во вторник, 18 ноября. В этот день воздух прогреется до +8 градусов. Такой температурный уровень продержится до четверга. Во вторник также ожидается усиление ветра. По данным Александра Шувалова, порывы достигнут штормовых показателей — 15 м/с.

Это связано с тем, что над Московской областью проходит североатлантический циклон. Ветер такой силы уже был зафиксирован в пятницу, 14 ноября. Тогда он начался утром и стих к вечеру. Во вторник также ожидается, что ветер будет не повсеместным и прекратится в течение суток.

Продолжение после рекламы

В четверг, 20 ноября, температура воздуха понизится днем до 0...+2 градусов. Ночью температура будет опускаться до -2 градусов. В пятницу, 21 ноября, в столичном регионе снова потеплеет до +5 градусов. Однако снова возможен сильный ветер. В течение всей недели ожидаются осадки в виде дождя и снега. Атмосферное давление в эти числа будет варьироваться от 745 до 750 мм рт. ст.

Погода в Санкт-Петербурге с 17 по 21 ноября

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области резких изменений погоды, как в Москве, не ожидается. По данным синоптика, в этом регионе будет более прохладная погода. В понедельник, 17 ноября, и во вторник, 18 ноября, температура воздуха днем достигнет -1... 0 градусов. Дождь сменится снегом, а ветер будет дуть северный со скоростью 2 м/с.

В среду, 19 ноября, на Петербург обрушится сильный снег. Днем столбики термометров будут показывать –4 градуса, а ночью воздух прогреется до –2 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 4 м/с.