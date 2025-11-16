Малыш из России получил тяжелый ожог от медузы в Малайзии

Кубомедузы часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании Фото: Роман Наумов © URA.RU

Двухлетний мальчик из России получил тяжелый ожог после укуса кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии. Об этом сообщила газета New Straits Times. По данным источника, ребенка доставили в больницу в критическом состоянии.

«Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи провели реанимационные действия», — говорится в материале New Straits Times. По данным источника, мальчик сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Врачи вкололи ему противоядие, которое было доставлено из соседнего штата.

Кубомедузы известны своей опасностью — их яд может представлять серьезную угрозу для жизни человека. После инцидента спасательная служба острова Лангкави усилила контроль за ситуацией на пляжах и предупредила туристов о необходимости соблюдать меры безопасности при купании. Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах и часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.

