Малыш из России получил тяжелый ожог от медузы в Малайзии
Кубомедузы часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании
Двухлетний мальчик из России получил тяжелый ожог после укуса кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии. Об этом сообщила газета New Straits Times. По данным источника, ребенка доставили в больницу в критическом состоянии.
«Ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи провели реанимационные действия», — говорится в материале New Straits Times. По данным источника, мальчик сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Врачи вкололи ему противоядие, которое было доставлено из соседнего штата.
Кубомедузы известны своей опасностью — их яд может представлять серьезную угрозу для жизни человека. После инцидента спасательная служба острова Лангкави усилила контроль за ситуацией на пляжах и предупредила туристов о необходимости соблюдать меры безопасности при купании. Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах и часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.
В сентябре во время отдыха в Таиланде восьмилетний российский ребенок получил травму — его укусила медуза португальский кораблик. Как писали telegram-каналы, укус этого вида медузы представляет серьезную опасность, поскольку может спровоцировать остановку сердца. На правой ноге мальчика образовались сильные ожоги. После возвращения в Россию ребенка обследовали медики, которые диагностировали у него некроз. В течение двух месяцев специалисты оказывали мальчику медицинскую помощь. Спустя время раны начали постепенно заживать, а кожный покров восстанавливаться, передает «Царьград».
