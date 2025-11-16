Сражалась до последнего, но рак победил: ушла из жизни блогер Ира Небога

Небога прожила всего 25 лет Фото: instagram / neneboga (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Ира Небога (настоящее имя — Ирина Антонова) умерла на 26-м году жихни после пятилетней борьбы с раком костей (саркомы Юинга). Информация об этом появилась в ее социальных сетях.

Свою известность Небога приобрела благодаря ведению блога в социальных сетях о жизни с раком. После продолжительной борьбы у нее случился рецидив. Кто такая Ирина Небога — в материале URA.RU.

«Меня не стало»

В telegram-канале Антоновой появилось сообщение. Оно написано якобы от ее лица. В нем говорится, что она умерла.

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — указано в сообщении.

Биография и история болезни

Юность и начало карьеры

Первые симптомы рака у Антоновой появились в 16 лет Фото: instagram / neneboga (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ирина Антонова родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке. Она окончила лицей № 84 с золотой медалью и получила красный диплом художественной школы.

Свою известность Небога приобрела благодаря блогу, в котором рассказывала о борьбе с саркомой Юинга. Первые симптомы в виде сильной боли в ноге появились у нее в 16 лет. Врачи в Новокузнецке не смогли установить причину. Через год для точной диагностики ей пришлось поехать в Москву, где столичные специалисты выявили онкологическое заболевание на второй стадии.

История болезни

В период борьбы с болезнью и многочисленными курсами химиотерапии Небога создала аккаунты в соцсетях TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистским и запрещена на территории РФ). Там ее ироничные видео о жизни с раком быстро стали популярными.

Известность ей принесло ведение блога о жизни с раком в социальных сетях Фото: Телеграм канал / neneboga

Когда опухоль затронула кости таза, врачи Центра имени Дмитрия Рогачева провели операцию по удалению левой подвздошной кости, что ликвидировало опухоль и предотвратило метастазы. Спустя год наступила ремиссия, но в момент, когда жизнь начала налаживаться, случился рецидив.