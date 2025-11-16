Логотип РИА URA.RU
16 украинских беспилотников атаковали российские регионы за три часа

16 ноября 2025 в 19:58
Фото: © URA.RU

В период с 14:00 до 17:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФВ Курской области насчитывается 7 дронов, в Брянской — 5, в Белгородской — 4.

Комментарии (1)
