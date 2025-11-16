16 украинских беспилотников атаковали российские регионы за три часа
16 ноября 2025 в 19:58
В период с 14:00 до 17:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФВ Курской области насчитывается 7 дронов, в Брянской — 5, в Белгородской — 4.
Комментарии (1)
- Назар16 ноября 2025 20:16Россия ответит фашистам , за нападения , на свои регионы .
