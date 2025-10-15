Египетский перевозчик закрыл программу чартерных перелетов из Перми

Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines перестала выполнять чартерные рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх раньше запланированного срока. Соответствующее изменение внесено в расписание аэропорта Большое Савино.
«Рейсы должны были выполняться с 20 сентября по 23 октября, однако в расписании они отсутствуют. Перевозчик больше не работает по данному маршруту», — свидетельствует онлайн-табло пермского аэропорта.
Причиной изменений стала смена туроператором авиакомпании для организации полетов в Шарм-эль-Шейх. Как уточнил источник «Коммерсант-Прикамье» на туристическом рынке региона, решение было принято в октябре. «Туроператор изменил перевозчика для чартерной программы в Египет, вместо Sky Vision Airlines теперь летает российская авиакомпания Nordwind», — пояснил собеседник издания.
Согласно актуальному расписанию, рейсы из Перми до египетского курорта теперь осуществляет Nordwind на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Этот тип судна вмещает до 440 пассажиров, что значительно превышает вместимость Boeing 737, который использовала Sky Vision Airlines. Полеты выполняются по субботам, ближайший рейс назначен на 18 октября.
В системе расписания аэропорта программа Nordwind заявлена до конца февраля 2026 года. До прекращения чартерных рейсов Sky Vision Airlines был третьим перевозчиком по маршруту Пермь — Шарм-эль-Шейх после AlMasria Universal Airlines и Air Cairo.
