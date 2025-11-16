Шоу «Аватар» 16 ноября: кого раскрыли во втором выпуске проекта

Сергей Лазарев угадал, кто скрывался за аватаром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

16 ноября на НТВ вышел второй выпуск четвертого сезона шоу «Аватар». В прошлый раз жюри не смогло раскрыть ни один аватар, поэтому на сцену снова вышли 12 персонажей. Это герои русских сказок и мировой мифологии. О том, как прошел второй выпуск шоу «Аватар» и кто все-таки выбыл из проекта, — в материале URA.RU.

Какие герои участвуют в шоу «Аватар»

В новом, четвертом сезоне телевизионного шоу «Аватар» зрители увидят персонажей, вдохновленных русскими сказками и мировой мифологией. В числе участников — Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный Сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. Примечательно, что в этом сезоне будет равное количество участников — по шесть персонажей женского и мужского пола.

Кто вошел в жюри шоу «Аватар»

Марк Тишман попал в жюри в этом сезоне Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В этом сезоне оценивают выступления участников певец Сергей Лазарев, музыкант Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Клава Кока. Во втором выпуске Клаву Коку заменила Наташа Королева. Ведущий шоу — Вячеслав Макаров.

Правила шоу «Аватар»

В каждом выпуске участники распределяются на три группы. По итогам выступлений из каждой группы выбирают по одному номинанту. Жюри предоставляется три попытки, чтобы угадать личность, скрывающуюся за аватаром. Если членам жюри удается угадать одного из номинантов, два других участника продолжат участие в шоу. В каждом выпуске проект покидает лишь один участник.

Что произошло в первом выпуске шоу «Аватар»

В первом выпуске шоу, который состоялся 9 ноября, номинантами на вылет стали Илья Муромец, Берегиня и Посейдон. Члены жюри предположили, что за маской Ильи Муромца может скрываться Антон Зацепин, за образом Берегини — Екатерина Мизулина, а в облике Посейдона — Гарик Мартиросян. Однако их предположения не подтвердились, поэтому ни один из участников не покинул проект.

Как выступили участники шоу «Аватар» во втором выпуске

Чудо-Юдо — «Венера-Юпитер»

Участник, скрывающийся за маской Чудо-Юдо, исполнил песню Вани Дмитриенко. Лера Кудрявцева в один голос с Сергеем Лазаревым заявили, что услышали голос певца Аркадия Укупника. «Я людей вычисляю по разговорной манере: по гласным, шипящим согласным. Я в прошлый раз Сереже сказала про него. Сегодня послушала еще раз и убеждена в своем выборе», — сказала Кудрявцева. Остальные члены жюри поддержали ее мнение.

Афродита — «Это была любовь»

Богиня любви Афродита спела песню Димы Билана «Это была любовь». После этого выступления жюри оказались в растерянности. Они заявили, что все версии, озвученные в предыдущем выпуске, не имеют отношения к этому персонажу. Тогда они предполагали, что за этим аватаром могут скрываться Юлия Савичева, Настасья Самбурская или Алиса Мон.

«Все это полетело в тартарары после того, как Королева сказала, что это может быть Настя Волочкова. Я уверена, что это Настя, но это пел не поющий человек», — заявила Кудрявцева. В итоге все члены жюри предположили, что перед ними балерина Анастасия Волочкова.

Финист-Ясный Сокол — «Что так сердце растревожено»

Этот персонаж исполнил песню из кинофильма «Веселые ребята» «Что так сердце растревожено». В прошлом выпуске Лера Кудрявцева заявила, что видит перед собой Прохора Шаляпина. Однако в этот раз жюри, кроме вокала, оценили поведение аватара на сцене и предположили, что это Стас Пьеха.

Кикимора — «Мышь»

Кикимора спела песню Филиппа Киркорова «Мышь». Как и в прошлый раз, члены жюри предположили, что за этим аватаром прячется певица Маргарита Овсянникова. Лера Кудрявцева неожиданно заявила, что перед ними выступила актриса Наталья Медведева.

Илья Муромец — «Стюардесса по имени Жанна»

В этот раз Илья Муромец исполнил песню Владимира Преснякова «Стюардесса по имени Жанна». Жюри не смогли по исполнению предположить кто скрывается за аватаром. Они решили разговорить персонаж, однако участник не стал конкретно отвечать на их вопросы, еще больше всех запутав. Жюри решили, что на сцене Виктор Салтыков или Алексей Глызин.

Аврора — «One of us»

Богиня утренней зари Аврора вышла на сцену с мегахитом Джоан Осборн. Жюри долго обсуждало это выступление. По их мнению, перед ними — юная актриса. Однако после общения с аватаром жюри заявило, что это может быть Татьяна Буланова. В прошлом выпуске они также называли это имя после выступления Авроры.

Купидон — «La la la»

За одним из аватаров прятался Аркадий Укупник Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Бог любви Купидон спел песню Naughty Boy «La la la». Жюри предположили, что на сцене Анжелика Варум. Такое предположение появилось после того, как Купидон станцевал. Однако после общения с персонажем жюри растерялось. К одному мнению им прийти не удалось.

Хозяйка Медной горы — «Истеричка»

Этот аватар исполнил песню Atrik&Astik «Истеричка» в оперной манере. Члены жюри были очень впечатлены этим выступлением. «Ты теперь хозяйка наших сердец», — заявил Тимур Батрутдинов. Сергей Лазарев отметил артистизм и пластику аватара, предположив, что это Анастасия Стоцкая. Наташа Королева заявила, что перед ними может стоять актриса Екатерина Гусева или певица Аида Гарифуллина.

Берендей — «Цунами»

Колдун-оборотень Берендей в облике медведя неожиданно спел песню Нюши «Цунами». Наташа Королева предположила, что на сцене стоит ее супруг Сергей Глушко. Также было предположение, что это Торнике Квитатиани.

Берегиня — «Hang up»

Богиня Берегиня поразила всех зрителей и членов жюри, выступив с хитом Мадонны «Hang up». В прошлый раз, после общения с аватаром, жюри предположило, что на сцене может быть глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, Екатерина Гордон, Наталья Ионова или Эвелина Бледанс. В этот раз жюри заявило, что это Ирина Салтыкова.

Золотая рыбка — «Любовь настала»

Золотая рыбка спела лиричную песню Розы Рымбаевой «Любовь настала». «Нереальное исполнение! Золотая рыбка — это номер один в нашем шоу. У меня нереальная версия. А не может ли быть это Любовь Казарновская?» — заявила Кудрявцева. Королева предположила, что это Наталья Медведева.

Посейдон — «Feeling good»

Бог морской стихии Посейдон поразил зрителей и членов жюри фееричным выступлением. Он исполнил песню «Feeling good». «Я понятия не имею, кто это, но это невероятный вокалист», — заявила Кудрявцева. Батрутдинов предположил, что это Александр Панайотов. Сергей Лазарев и Марк Тишман заявили, что это музыкант Надар Ревия.

Кто покинул второй выпуск 4 сезона шоу «Аватар»