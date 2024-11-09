Пермяки спасли стаю лебедей, замерзших на пруду

В ЗАТО Звездный (Пермский край) пожарные спасли примерзшую ко льду пруда стаю лебедей. Об этом рассказали на странице округа в социальной сети «ВКонтакте».
«6 ноября в пожарную часть Звездного обратились местные жители. Они рассказали, что на пруду замерзают лебеди. На место происшествия выехал пожарный расчет. На резиновой лодке по тонкому льду огнеборцы добрались до середины пруда, где сидели птицы. Вероятнее всего, лебеди уже выбились из сил и начали примерзать ко льду. Пожарные освободили водоплавающих», — рассказали в администрации округа.
Сотрудники МЧС вызволили из ледяного плена двух взрослых птиц и двух птенцов. Пернатые взлетели, сделав круг над замерзшим прудом.
Специалисты отмечают, что лебеди улетают на юг одними из последних. Их перья плотно связываются друг с другом специальным жиром, что позволяет им чувствовать себя комфортно в холодное время года. Пока не замерзнет полынья, у них достаточно корма. Если один водоем замерзнет, лебеди перелетают на другой. В некоторые годы регистрируются зимующие лебеди в крае.
В большинстве случаев спасать лебедей, которые остались на замерзающем водоеме в Пермском крае зимой, не нужно. Если у птицы нет видимых травм, то беспокоить ее не следует. Помощь нужна, если у лебедя есть явные признаки ранения или повреждения, например, выдранные перья, следы крови, вывернутое крыло; если птица лежит на льду, и ее оперение покрыто корочкой льда или сосульками. В таком случае следует сообщить об этом в МЧС или в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) по телефону 112.
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