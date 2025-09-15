Как распознать, что ребенок находится под влиянием мошенников

Дети, у которых внезапно появляются деньги или специфический сленг, могут оказаться под влиянием мошенников. Об этом говорится в материалах Министерства внутренних дел (МВД) России.
«Такими признаками также могут быть непонятно откуда появившиеся деньги, частое и скрытное проведение времени в интернете, появление у детей специфической лексики», — сказано в материалах. Их содержание приводит ТАСС.
К примеру, родителям стоит обратить внимание, если в лексиконе ребенка появились слова «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка». Заявления, содержащие одобрение либо оправдание противоправных поступков, также способны свидетельствовать о попытках мошеннического воздействия на несовершеннолетних лиц.
Кроме того, на причастность мошенников могут указывать определенные предметы. К ним относятся изолента, небольшие зип-пакеты, магниты, большое количество sim-карт, посторонние банковские карты и реквизиты, обнаруженные у ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила мнение, что эффективнее ограничить доступ несовершеннолетних к социальным сетям, чем разрабатывать анимационные фильмы, посвященные теме дипфейков. По ее словам, во множестве государств действуют законодательные нормы, согласно которым регистрация детей в социальных сетях допускается лишь после достижения ими 14 либо 16 лет. Таким образом, считает Мишонова, это поможет защитить детей от влияния мошенников в интернете, передает 360.ru.
