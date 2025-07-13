В МВД рассказали о новом способе воздействия мошенников на подростков

Телефонные мошенники изобрели новый способ влияния на подростков. Они общаются с детьми в мессенджерах, представляясь школьными или университетскими психологами. Об этом рассказали в МВД России.
«Под предлогом необходимости пройти „психологическое тестирование“ или „проверить данные“ они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры. Затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием», — говорится в сообщении telegram-канала «Вестник Киберполиции России».
После чего мошенники перенаправляют жертву к фальшивым представителям правоохранительных органов, которые могут связываться по видеосвязи, демонстрировать поддельные служебные удостоверения и настаивать на строгой конфиденциальности происходящего. Таким образом испугавшихся подростков принуждают скрытно снимать и переводить значительные суммы со счетов их родителей. Кроме того, злоумышленники убеждают несовершеннолетних оформлять кредиты на свое имя или на имя родителей, а также передавать наличные средства курьерам.
«Так, в одном из зарегистрированных случаев мошенники, действуя под видом психолога и „следователя“, убедили студентку в течение недели тайно снять и перевести свыше 1 млн рублей со счета отца. [А также] оформить кредит», — сообщают в «Вестнике Киберполиции России».
Ранее сообщалось о схожих схемах, когда мошенники, представляясь сотрудниками военкоматов или курьерами маркетплейсов, выманивали у граждан личные данные и коды из СМС, чтобы оформить кредиты или получить доступ к аккаунтам на государственных порталах. МВД России неоднократно предупреждало о росте подобных преступлений и призывало не передавать персональную информацию незнакомым лицам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.