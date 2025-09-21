21 сентября 2025

Рейсы из Перми на Алтай продлили

Рейсы из Перми в Горно-Алтайск продлили до конца 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
На сегодняшний день расписание рейсов утверждено до октября
На сегодняшний день расписание рейсов утверждено до октября Фото:

Авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском будет поддерживаться вплоть до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края. 

«На сегодняшний день расписание рейсов утверждено до октября 2025 года. Заполненность рейсов в направлении Горно-Алтайска достигает 54%», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональные власти.

В августе 2025 года URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» приступила к выполнению перелетов по маршруту Пермь — Горно-Алтайск. Первый рейс был осуществлен 22 числа. Полеты выполняются каждую пятницу, по одной частоте в неделю. Время в пути составляет 2 часа 45 минут, для перевозки пассажиров используются воздушные суда типа CRJ 200.

По информации сервиса Aviasales, стоимость билета туда и обратно с отправлением 22 августа и возвращением 29 августа составила 22 350 рублей. В данную сумму включена перевозка багажа.

Ссылки по теме
