Рейсы из Перми на Алтай продлили

Авиасообщение между Пермью и Горно-Алтайском будет поддерживаться вплоть до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.
«На сегодняшний день расписание рейсов утверждено до октября 2025 года. Заполненность рейсов в направлении Горно-Алтайска достигает 54%», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональные власти.
В августе 2025 года URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» приступила к выполнению перелетов по маршруту Пермь — Горно-Алтайск. Первый рейс был осуществлен 22 числа. Полеты выполняются каждую пятницу, по одной частоте в неделю. Время в пути составляет 2 часа 45 минут, для перевозки пассажиров используются воздушные суда типа CRJ 200.
По информации сервиса Aviasales, стоимость билета туда и обратно с отправлением 22 августа и возвращением 29 августа составила 22 350 рублей. В данную сумму включена перевозка багажа.
