«Безобразие полное!»: бывший ректор уральского вуза отреагировал на уголовное дело

Экс-глава РГППУ Дубицкий возмущен уголовным делом в отношении себя

07 сентября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

По словам Валерия Дубицкого, он готов защищаться Фото: пресс-служба Российского государственного профессионально-педагогического университета Бывший ректор Российского государственного профессионально-педагогического (РГППУ) Валерий Дубицкий заявил URA.RU, что уголовное дело о растрате в отношении него является «беспределом» и он готов отстаивать свою правоту. О том, что в отношении Дубицкого возбудили уголовное дело о растрате 1,035 миллиона рублей, агентство сообщило ранее. «Это безобразие полное. Пол-но-е! Речь идет об аренде квартиры (Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья в городе у него нет — прим. ред.), которую год оплачивало министерство [науки и высшего образования РФ], а полтора года — университет. Квартира не элитная, конечно же. Решение [об оплате аренды] прошло через наблюдательный совет [вуза] под руководством первого замминистра Бугаева», — отметил Дубицкий. Он также заявил, что «уголовное дело отменять будут, если его возбудили». «Это полный беспредел! Я разговаривал уже с людьми, у меня есть защитник. Меня ни разу не приглашали, объяснений никаких я не давал, тем более признательные показания», — подчеркнул Дубицкий. Новость по теме Бывшему ректору РГППУ Дубицкому вменяют крупную растрату Ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ он был с 2021 года до июня 2024-го. До переезда в Екатеринбург Дубицкий возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником. Из РГППУ его уволили после состоявшейся в апреле проверки секретного делопроизводства. По словам Дубицкого, вопрос по квартире прокуратура поднимала еще два года назад. «Сейчас решили Дубицкого добить. Мало того, что отправили [меня в отставку] через так называемую „секретку“, не дали возможности за два дня исправить документы… Сегодня это все продолжается. Не знаю, чем же я так безопасности страны-то помешал… В полном здравии, уме. У меня 64 проекта было, сотни миллионов рублей проходили [через меня] ежегодно, и никаких нет замечаний и быть не может, потому что у меня система основана на принципиальной государственной честности», — заявил Дубицкий. Он также убежден, что его репутацию рушат специально. «Я не могу сейчас никуда устроиться», — посетовал Дубицкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший ректор Российского государственного профессионально-педагогического (РГППУ) Валерий Дубицкий заявил URA.RU, что уголовное дело о растрате в отношении него является «беспределом» и он готов отстаивать свою правоту. О том, что в отношении Дубицкого возбудили уголовное дело о растрате 1,035 миллиона рублей, агентство сообщило ранее. «Это безобразие полное. Пол-но-е! Речь идет об аренде квартиры (Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья в городе у него нет — прим. ред.), которую год оплачивало министерство [науки и высшего образования РФ], а полтора года — университет. Квартира не элитная, конечно же. Решение [об оплате аренды] прошло через наблюдательный совет [вуза] под руководством первого замминистра Бугаева», — отметил Дубицкий. Он также заявил, что «уголовное дело отменять будут, если его возбудили». «Это полный беспредел! Я разговаривал уже с людьми, у меня есть защитник. Меня ни разу не приглашали, объяснений никаких я не давал, тем более признательные показания», — подчеркнул Дубицкий. Ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ он был с 2021 года до июня 2024-го. До переезда в Екатеринбург Дубицкий возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником. Из РГППУ его уволили после состоявшейся в апреле проверки секретного делопроизводства. По словам Дубицкого, вопрос по квартире прокуратура поднимала еще два года назад. «Сейчас решили Дубицкого добить. Мало того, что отправили [меня в отставку] через так называемую „секретку“, не дали возможности за два дня исправить документы… Сегодня это все продолжается. Не знаю, чем же я так безопасности страны-то помешал… В полном здравии, уме. У меня 64 проекта было, сотни миллионов рублей проходили [через меня] ежегодно, и никаких нет замечаний и быть не может, потому что у меня система основана на принципиальной государственной честности», — заявил Дубицкий. Он также убежден, что его репутацию рушат специально. «Я не могу сейчас никуда устроиться», — посетовал Дубицкий.