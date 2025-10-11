ЕС создает боевой самолет 6-го поколения

Проект создания европейского истребителя шестого поколения SCAF столкнулся с серьезными разногласиями между Францией, Германией и Испанией. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, выразив сомнения в успехе совместной программы.
«На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существуют разногласия между Францией, Испанией и Германией», — сообщил Франкен в интервью газете Soir. Он отметил, что разные страны и промышленные группы не могут достичь согласия, что свидетельствует о неспособности Европы развивать общую оборонную промышленность. Министр подтвердил заинтересованность Бельгии в участии в проекте, но констатировал, что последние заявления сторон «не предвещают ничего хорошего».
Проект SCAF (Future Combat Air System) предусматривает создание истребителя нового поколения и сопутствующих систем к 2040 году. Программа считается ключевой для сохранения технологического суверенитета Европы в авиастроении.
Ранее Dassault Aviation представила публике первое видео с концептуальным изображением истребителя шестого поколения. О конкретных технических характеристиках или названии машины ничего не сообщается. Разработка ведётся в рамках франко-германского альянса, нацеленного на создание перспективной боевой воздушной системы. Однако, по мнению аналитиков, эта амбициозная задача сопряжена с рисками, поскольку Европа в настоящее время обладает техникой лишь четвертого поколения, и «перепрыгивание» через целый этап развития авиации считается спорной идеей. О перспективах Старого Света в области авиастроения — в материале RT.
