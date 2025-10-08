«Вы как тут живете?»: глава Сургута раскрыл, как визит губернатора обеспечил рекордный бюджет на ремонт дорог

В 2025 году Сургут получил рекордную сумму на ремонт дорог — 1,7 млрд рублей. Столько городу не выделяли никогда. Ремонт охватил десятки улиц и дворов, появились новые тротуары, обновлены внутриквартальные проезды, началась реконструкция ключевых магистралей. Глава Сургута Максим Слепов в интервью URA.RU рассказал, как поддержка губернатора Югры Руслана Кухарука изменила подход к развитию дорожной сети, как крупнейший город ХМАО борется с пробками и что даст запуск второго моста через Обь.
— Максим Николаевич, как получилось, что Сургут получил в этом году рекордную сумму на ремонт дорог?
Благодаря личной погруженности губернатора. Когда он приехал знакомиться с территорией, еще будучи временно исполняющим обязанности главы региона, я тогда как председатель Думы сопровождал его в составе делегации. Мы проехали весь город. Он увидел состояние дорог и отсутствие дорог там, где они должны быть.
В районе железнодорожного вокзала прошлись по улице Усольцева. Я рассказал, что у нас есть территория с непостроенной дорогой. Руслан Николаевич, увидев этот участок, заросший бурьяном, искренне возмутился:
«Подождите, как так? У вас рядом стоят современные жилые кварталы, а между ними просто нет дорог! Вы как тут, вообще, живете?"
Его реакция была абсолютно искренней. Думаю, именно этот момент стал важным триггером — точкой понимания того, в каком состоянии находятся дороги в Сургуте. Благодаря этой поездке, когда мы позже поехали защищать бюджет, у нас уже было полное взаимопонимание. Сургут — дотационный город, мы зависим от регионального бюджета, своих средств на ремонт не хватит. И тогда, в процессе защиты бюджета, Руслан Николаевич нас поддержал и выделил деньги.
Он прямо сказал: «Денег дам, но берите столько, сколько переварите». Мы заявились на эту сумму, потому что у нас три крупных дорожных компании — «Северавтодор», «Автодорстрой» и «ЮВИС». Они базируются в Сургуте, здесь их мощности и основной парк техники. И могу сказать, что у нас все получилось. У меня нет опасений, что мы не завершим ремонтную кампанию.
— А как вообще нужно просить деньги у округа? Сказать: «дайте два милларда», а потом типа умерить аппетиты, чтобы получить желаемую сумму?
Нет, это работает не так. Торг здесь неуместен. Подход у правительства округа и у Руслана Николаевича четкий и рациональный. Мы по каждому объекту ремонта и строительства проговариваем предметно. Сейчас готовимся защищать бюджет следующего года, в том числе просить дополнительные средства.
Что необходимо: базовый пакет документов. Не просто «давайте направо дорогу» или «налево». Так не работает. Нужен готовый проект, ценовая экспертиза, чтобы было четкое понимание стоимости — чтобы потом не бегать и не просить добавки, не говорить «просчитались». Такой рациональный подход мне близок: выверили позиции, подтвердили способность выполнить — и только после этого деньги закрепляются за городом. Торга нет, есть оценка финансовых возможностей и степени готовности.
— Есть ли расчеты, какая сумма нужна, чтобы все дороги в Сургуте стали идеальными?
Занимались такими подсчетами. На приведение всех дорог в нормативное состояние нужно около 10 миллиардов рублей. Потребности колоссальные. А на строительство новых дорог по проектам у нас уже готово дорог примерно на 25 млрд рублей по сегодняшним ценам. Для большого города это необходимо, чтобы обеспечить транспортную доступность. Но даже если мне дадут эти деньги, я физически не смогу их освоить за один год. Период короткий — с мая по октябрь. Дорожники работают на пределе, поэтому исходим из физических возможностей нашего дорожно-строительного комплекса.
— В каком объеме помогал городу с ремонтом дорог «Сургутнефтегаз»?
Около 41 тысячи квадратных метров на сегодняшний день отремонтировано их силами. Это улица Восход, район Нефтяников — там они держат хороший уровень. Плюс производственные дороги, о которых обыватель может и не знать: базы в сторону аэропорта, Черного мыса — там тоже помогают. Это важно, чтобы мы не отвлекали свою технику на эти объекты — мы работаем для людей в жилых районах, а «Сургутнефтегаз» берет на себя промышленную зону. За это искренне благодарны Владимиру Леонидовичу (Богданову — генеральный директор «Сургутнефтегаза» — прим. URA.RU) — у них это каждый год идет в обязательном порядке.
— Почему в этом сезоне такое внимание уделяется ремонту тротуаров?
Это запрос горожан. В прошлом году летом мы с депутатами обошли весь Сургут, собрали накопившиеся проблемы — от депутатского корпуса и от жителей, которые присоединялись к обходам. В этом сезоне мы максимально постарались удовлетворить эти заявки: вдоль соцобъектов и не только. Плюс отремонтировали 13 придомовых территорий — хороший объем.
— А планировали пятнадцать…
Да, деньги были на 15. Но два двора стались без ремонта по вине УК, которая попала в финансовую блокаду, счета заблокировали. Быстро перераспределить средства не вышло. На следующий год планируем больше. Если успешно защитим бюджет — продолжим.
Почему это приоритет. Человек утром выходит во двор, вечером возвращается во двор, Настроение, в том числе, во многом формируется его состоянием. Отдельно — внутриквартальные проезды. Проблема в «межевании»: принадлежность разных участков разным юрлицам. Маленький проезд в 50 метров: часть — муниципалитет, треть — одна УК, треть — другая.
Мы готовы сделать свою часть, но дальше — нельзя, целевое расходование бюджетных средств не позволяет.
УК говорят: нет денег, жители не проголосовали. В итоге обыватель получает неотремонтированный проезд.
В начале дорожной кампании, как только прошли торги, мы собрали дорожников и определили перечень «конфликтных» межквартальных проездов. Наши партнеры — дорожно-строительные компании — взялись отремонтировать их за свой счет.
— А это не нарушение?
Нет. Для людей это благо, и бюджетный кодекс не нарушается: компании делают за счет своей прибыли. Логика простая — сделали основное полотно, а съезды во двор остались в колдобинах. Это диссонанс. Сами дорожники это понимают, слышали раньше претензии. Компании наши сургутские, владельцы — сургутяне, отнеслись трепетно, поддержали инициативу. Сделали большой объем. Например, участки на Дзержинского во дворах, вдоль детских садов, возле соцобъектов, куда десятилетиями не заходили.
Поясню на примере. Задняя сторона многоквартирного дома: сразу за ней — дорога и забор детского сада. Жильцы не готовы платить за ремонт дороги, но она на балансе МКД. При этом нам нужно обеспечить безопасный проход детей с родителями к детсаду. Управляющая компания годами откладывала этот процесс. Мы обратились к партнерам — они отремонтировали. Или пример: «Автодорстрой» на улице Бажова, за магазином «Охотник». В прошлом году сделали отремонтировали саму улицу, а въезды были в ненормативе. Дорожники по собственной инициативе вышли и сделали. Можно заехать, посмотреть — люди довольны.
— Какие новые участки дорог сейчас строятся в Сургуте и почему выбраны именно они?
Дорога 4»З» должна соединить Снежный и Сургутский район. Участок строим сейчас, надеемся в следующем году, при наличии денег, закончить. С Югорского тракта можно будет уйти на Белый Яр. Здесь будет сеть, между узлами — застройка жилья.
Продолжение улицы Усольцева — этот участок уже построен, в октябре будем принимать. Новая дорога, на тротуарах крупноформатная плитка — эту идею предложил губернатор. Она удобнее и долговечнее, чем мелкая. В следующем году строим еще одну часть Шидловского и Усольцева, потом — доводим этот отрезок до Аэрофлотской, чтобы разгрузить улицу Крылова и развязку. Там для жителей микрорайонов нужен прямой проезд. Дома растут быстро. Участок дороги возле научно-технологического центра Сургута уже построен, дальше проектируем продолжение.
— А съезд на Нижневартовское шоссе?
Торги состоялись, подрядчик приступил, проект есть. Мы строим участок, который соединит Грэссовское кольцо с выходом к новому мосту. Сейчас в сторону Нижневартовска приходится ездить через улицу Сосновую, через производственные базы, а будет полноценное шоссе — продолжение федеральной трассы, соединяющее два моста. Это трехлетний проект. Мы выкупаем участки у предпринимателей в полосе отвода, изымаем под нужды дороги. Выкуп завершаем в этом году, в следующем начинаем работы — котлованы, перекладку сетей и так далее.
— Что будет с реконструкцией улицы Киртбая?
Контракт заключен. Сейчас дадим аванс, чтобы подрядчик закупил первоочередные материалы. Работы пойдут в три этапа. Сложность — плотная жилая застройка: будем перекрывать улицу частями, иначе не обеспечим подъезды. Придется заново копать, устраивать ливневку, электросети, слаботочку, газ — возможны сюрпризы, старые коммуникации. Такое часто вскрывается.
— Сколько по времени это займет?
По контракту — до 2027 года. Начало работ — 2026-й, окончание — 2027-й. Два полноценных сезона. Восточная часть города будет активно застраиваться, идет ревитализация промзоны — вместо промобъектов строится жилье, со стороны нового моста будет заезд. Там нужно много дорог.
— Транспортные развязки на перекрестках Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского будут строиться?
Проекты и документация у нас на руках. Вопрос — финансирование. Стратегия понятна. И есть важный аргумент: эти развязки — на трассе федерального значения, проходящей через город. Сургут — опорный город, экономическая столица Югры, транспортно-логистический центр. Развязки надо делать — это уже базовая потребность, а не прихоть. Для горожан и транзита на Ямал.
— Сургутские автомобилисты обеими руками за. Где взять деньги?
Одна развязка в нынешних ценах — 3–4 млрд рублей, плюс примыкающие дороги. Для сравнения: 1,7 млрд мы потратили на весь ремонт дорог. Нужно искать эти средства. Надеемся, что это будут не только региональные деньги — возможно, удастся привлечь федеральные источники. Поиском финансирования занимается в том числе губернатор.
— Уже бывший генеральный директор главного сургутского перевозчика «СПОПАТа» Александр Попов публично заявлял о выделении отдельных полос на дорогах для общественного транспорта. Есть ли решение по этому вопросу?
Вырывать из контекста не стоит. Развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта — это комплекс. Первое — дороги, второе — управление светофорами, третье — современные остановки, четвертое — обновление подвижного состава, пятое — выделенные полосы. Наша задача — чтобы общественный транспорт ходил по графику, был современным и удобным.
Выделенные линии для автобусов придется делать на части участков. В Москве они появились не сразу, но это эффективный инструмент. Можно купить новый транспорт, поставить красивые остановки, но если автобус стоит в пробке и не может подъехать, все усилия на «смарку». Причем, не везде нужны большие финансовые вливания. Где-то это решается разметкой. И такие сложные участки мы уже смотрим.
— В городе виден серьезный уровень пробок в часы пик. Что предусмотрено, чтобы с этим бороться?
Развязки, о которых мы говорили, нужны. Но еще один элемент — управление светофорными объектами. Нужны специалисты, которые будут настраивать систему: зеленые волны, адаптивные фазы.
Даже без новых развязок можно разгрузить магистрали, правильно настроив работу светофоров.
Все должно делаться на основе объективных данных: видеонаблюдение, детекторы, другие инструменты. Был в Центре организации дорожного движения Москвы — видел, как это работает. Система серьезная, управляемая и эффективная. Москва на ряде направлений справляется, при том, что через нее идут все транспортные узлы.
— Сколько работаю в СМИ, столько слышу про «зеленую волну». А результаты не очевидны. У нас появится муниципальная структура, которая этим займется?
Мы над этим работаем. Деталей раскрывать не буду. Есть варианты. Например, можно использовать искусственный интеллект, который поможет предвидеть и просчитывать сценарии движения. И такие специалисты в Сургуте есть.
— Мы затронули в разговоре новый мост через Обь. Оценивали, насколько он снизит трафик по городу, когда осенью откроется движение?
Поживем — увидим. Жители восточной части региона, в частности Нижневартовска, сократят дорогу в Ханты-Мансийск примерно на 100 километров: сейчас они делают «колено» через Сургут, а потом поедут через Каменный Мыс на мост и дальше в Нижневартовск. Соответственно, значительная часть транзитного, в том числе промышленного, транспорта пойдет мимо.
— Понимаю, что параметры бюджета на 2026 год в округе еще обсуждаются. Но могут ли горожане рассчитывать, что следующая ремонтная и строительная кампания по амбициям и масштабу будет не меньше нынешней? А может, и больше?
Я как сургутянин на это так же надеюсь (смеется).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!