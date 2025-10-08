«Вы как тут живете?»: глава Сургута раскрыл, как визит губернатора обеспечил рекордный бюджет на ремонт дорог

Власти Сургута получили 1,7 млрд рублей на дороги после поездки губернатора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Сургута Максим Слепов подводит итоги масштабной дорожной кампании
Глава Сургута Максим Слепов подводит итоги масштабной дорожной кампании Фото:

В 2025 году Сургут получил рекордную сумму на ремонт дорог — 1,7 млрд рублей. Столько городу не выделяли никогда. Ремонт охватил десятки улиц и дворов, появились новые тротуары, обновлены внутриквартальные проезды, началась реконструкция ключевых магистралей. Глава Сургута Максим Слепов в интервью URA.RU рассказал, как поддержка губернатора Югры Руслана Кухарука изменила подход к развитию дорожной сети, как крупнейший город ХМАО борется с пробками и что даст запуск второго моста через Обь.

— Максим Николаевич, как получилось, что Сургут получил в этом году рекордную сумму на ремонт дорог?

Благодаря личной погруженности губернатора. Когда он приехал знакомиться с территорией, еще будучи временно исполняющим обязанности главы региона, я тогда как председатель Думы сопровождал его в составе делегации. Мы проехали весь город. Он увидел состояние дорог и отсутствие дорог там, где они должны быть.

В районе железнодорожного вокзала прошлись по улице Усольцева. Я рассказал, что у нас есть территория с непостроенной дорогой. Руслан Николаевич, увидев этот участок, заросший бурьяном, искренне возмутился: 

«Подождите, как так? У вас рядом стоят современные жилые кварталы, а между ними просто нет дорог! Вы как тут, вообще, живете?"

Его реакция была абсолютно искренней. Думаю, именно этот момент стал важным триггером — точкой понимания того, в каком состоянии находятся дороги в Сургуте. Благодаря этой поездке, когда мы позже поехали защищать бюджет, у нас уже было полное взаимопонимание. Сургут — дотационный город, мы зависим от регионального бюджета, своих средств на ремонт не хватит. И тогда, в процессе защиты бюджета, Руслан Николаевич нас поддержал и выделил деньги.

Он прямо сказал: «Денег дам, но берите столько, сколько переварите». Мы заявились на эту сумму, потому что у нас три крупных дорожных компании — «Северавтодор», «Автодорстрой» и «ЮВИС». Они базируются в Сургуте, здесь их мощности и основной парк техники. И могу сказать, что у нас все получилось. У меня нет опасений, что мы не завершим ремонтную кампанию.

— А как вообще нужно просить деньги у округа? Сказать: «дайте два милларда», а потом типа умерить аппетиты, чтобы получить желаемую сумму?

Глава Сургута отправится в Ханты-Мансийск на защиту бюджета следующей ремонтной кампании
Глава Сургута отправится в Ханты-Мансийск на защиту бюджета следующей ремонтной кампании
Фото:

Нет, это работает не так. Торг здесь неуместен. Подход у правительства округа и у Руслана Николаевича четкий и рациональный. Мы по каждому объекту ремонта и строительства проговариваем предметно. Сейчас готовимся защищать бюджет следующего года, в том числе просить дополнительные средства.

Что необходимо: базовый пакет документов. Не просто «давайте направо дорогу» или «налево». Так не работает. Нужен готовый проект, ценовая экспертиза, чтобы было четкое понимание стоимости — чтобы потом не бегать и не просить добавки, не говорить «просчитались». Такой рациональный подход мне близок: выверили позиции, подтвердили способность выполнить — и только после этого деньги закрепляются за городом. Торга нет, есть оценка финансовых возможностей и степени готовности.

— Есть ли расчеты, какая сумма нужна, чтобы все дороги в Сургуте стали идеальными?

Занимались такими подсчетами. На приведение всех дорог в нормативное состояние нужно около 10 миллиардов рублей. Потребности колоссальные. А на строительство новых дорог по проектам у нас уже готово дорог примерно на 25 млрд рублей по сегодняшним ценам. Для большого города это необходимо, чтобы обеспечить транспортную доступность. Но даже если мне дадут эти деньги, я физически не смогу их освоить за один год. Период короткий — с мая по октябрь. Дорожники работают на пределе, поэтому исходим из физических возможностей нашего дорожно-строительного комплекса.

— В каком объеме помогал городу с ремонтом дорог «Сургутнефтегаз»?

Около 41 тысячи квадратных метров на сегодняшний день отремонтировано их силами. Это улица Восход, район Нефтяников — там они держат хороший уровень. Плюс производственные дороги, о которых обыватель может и не знать: базы в сторону аэропорта, Черного мыса — там тоже помогают. Это важно, чтобы мы не отвлекали свою технику на эти объекты — мы работаем для людей в жилых районах, а «Сургутнефтегаз» берет на себя промышленную зону. За это искренне благодарны Владимиру Леонидовичу (Богданову — генеральный директор «Сургутнефтегаза» — прим. URA.RU) — у них это каждый год идет в обязательном порядке.

— Почему в этом сезоне такое внимание уделяется ремонту тротуаров?

Это запрос горожан. В прошлом году летом мы с депутатами обошли весь Сургут, собрали накопившиеся проблемы — от депутатского корпуса и от жителей, которые присоединялись к обходам. В этом сезоне мы максимально постарались удовлетворить эти заявки: вдоль соцобъектов и не только. Плюс отремонтировали 13 придомовых территорий — хороший объем.

— А планировали пятнадцать…

Да, деньги были на 15. Но два двора стались без ремонта по вине УК, которая попала в финансовую блокаду, счета заблокировали. Быстро перераспределить средства не вышло. На следующий год планируем больше. Если успешно защитим бюджет — продолжим.

Почему это приоритет. Человек утром выходит во двор, вечером возвращается во двор, Настроение, в том числе, во многом формируется его состоянием. Отдельно — внутриквартальные проезды. Проблема в «межевании»: принадлежность разных участков разным юрлицам. Маленький проезд в 50 метров: часть — муниципалитет, треть — одна УК, треть — другая. 

Мы готовы сделать свою часть, но дальше — нельзя, целевое расходование бюджетных средств не позволяет.

УК говорят: нет денег, жители не проголосовали. В итоге обыватель получает неотремонтированный проезд.

В начале дорожной кампании, как только прошли торги, мы собрали дорожников и определили перечень «конфликтных» межквартальных проездов. Наши партнеры — дорожно-строительные компании — взялись отремонтировать их за свой счет.

— А это не нарушение?

Нет. Для людей это благо, и бюджетный кодекс не нарушается: компании делают за счет своей прибыли. Логика простая — сделали основное полотно, а съезды во двор остались в колдобинах. Это диссонанс. Сами дорожники это понимают, слышали раньше претензии. Компании наши сургутские, владельцы — сургутяне, отнеслись трепетно, поддержали инициативу. Сделали большой объем. Например, участки на Дзержинского во дворах, вдоль детских садов, возле соцобъектов, куда десятилетиями не заходили.

Поясню на примере. Задняя сторона многоквартирного дома: сразу за ней — дорога и забор детского сада. Жильцы не готовы платить за ремонт дороги, но она на балансе МКД. При этом нам нужно обеспечить безопасный проход детей с родителями к детсаду. Управляющая компания годами откладывала этот процесс. Мы обратились к партнерам — они отремонтировали. Или пример: «Автодорстрой» на улице Бажова, за магазином «Охотник». В прошлом году сделали отремонтировали саму улицу, а въезды были в ненормативе. Дорожники по собственной инициативе вышли и сделали. Можно заехать, посмотреть — люди довольны.

— Какие новые участки дорог сейчас строятся в Сургуте и почему выбраны именно они?

Дорога 4»З» должна соединить Снежный и Сургутский район. Участок строим сейчас, надеемся в следующем году, при наличии денег, закончить. С Югорского тракта можно будет уйти на Белый Яр. Здесь будет сеть, между узлами — застройка жилья.

Новый участок улицы Шидловского скоро будет введен в строй
Новый участок улицы Шидловского скоро будет введен в строй
Фото:

Продолжение улицы Усольцева — этот участок уже построен, в октябре будем принимать. Новая дорога, на тротуарах крупноформатная плитка — эту идею предложил губернатор. Она удобнее и долговечнее, чем мелкая. В следующем году строим еще одну часть Шидловского и Усольцева, потом — доводим этот отрезок до Аэрофлотской, чтобы разгрузить улицу Крылова и развязку. Там для жителей микрорайонов нужен прямой проезд. Дома растут быстро. Участок дороги возле научно-технологического центра Сургута уже построен, дальше проектируем продолжение.

— А съезд на Нижневартовское шоссе?

Торги состоялись, подрядчик приступил, проект есть. Мы строим участок, который соединит Грэссовское кольцо с выходом к новому мосту. Сейчас в сторону Нижневартовска приходится ездить через улицу Сосновую, через производственные базы, а будет полноценное шоссе — продолжение федеральной трассы, соединяющее два моста. Это трехлетний проект. Мы выкупаем участки у предпринимателей в полосе отвода, изымаем под нужды дороги. Выкуп завершаем в этом году, в следующем начинаем работы — котлованы, перекладку сетей и так далее.

— Что будет с реконструкцией улицы Киртбая?

Контракт заключен. Сейчас дадим аванс, чтобы подрядчик закупил первоочередные материалы. Работы пойдут в три этапа. Сложность — плотная жилая застройка: будем перекрывать улицу частями, иначе не обеспечим подъезды. Придется заново копать, устраивать ливневку, электросети, слаботочку, газ — возможны сюрпризы, старые коммуникации. Такое часто вскрывается.

— Сколько по времени это займет?

По контракту — до 2027 года. Начало работ — 2026-й, окончание — 2027-й. Два полноценных сезона. Восточная часть города будет активно застраиваться, идет ревитализация промзоны — вместо промобъектов строится жилье, со стороны нового моста будет заезд. Там нужно много дорог.

— Транспортные развязки на перекрестках Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского будут строиться?

Проекты и документация у нас на руках. Вопрос — финансирование. Стратегия понятна. И есть важный аргумент: эти развязки — на трассе федерального значения, проходящей через город. Сургут — опорный город, экономическая столица Югры, транспортно-логистический центр. Развязки надо делать — это уже базовая потребность, а не прихоть. Для горожан и транзита на Ямал.

— Сургутские автомобилисты обеими руками за. Где взять деньги?

Одна развязка в нынешних ценах — 3–4 млрд рублей, плюс примыкающие дороги. Для сравнения: 1,7 млрд мы потратили на весь ремонт дорог. Нужно искать эти средства. Надеемся, что это будут не только региональные деньги — возможно, удастся привлечь федеральные источники. Поиском финансирования занимается в том числе губернатор.

— Уже бывший генеральный директор главного сургутского перевозчика «СПОПАТа» Александр Попов публично заявлял о выделении отдельных полос на дорогах для общественного транспорта. Есть ли решение по этому вопросу?

Власти Сургута обсуждают возможность выделения выделенных полос для автобусов
Власти Сургута обсуждают возможность выделения выделенных полос для автобусов
Фото:

Вырывать из контекста не стоит. Развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта — это комплекс. Первое — дороги, второе — управление светофорами, третье — современные остановки, четвертое — обновление подвижного состава, пятое — выделенные полосы. Наша задача — чтобы общественный транспорт ходил по графику, был современным и удобным.

Выделенные линии для автобусов придется делать на части участков. В Москве они появились не сразу, но это эффективный инструмент. Можно купить новый транспорт, поставить красивые остановки, но если автобус стоит в пробке и не может подъехать, все усилия на «смарку». Причем, не везде нужны большие финансовые вливания. Где-то это решается разметкой. И такие сложные участки мы уже смотрим.

— В городе виден серьезный уровень пробок в часы пик. Что предусмотрено, чтобы с этим бороться?

Развязки, о которых мы говорили, нужны. Но еще один элемент — управление светофорными объектами. Нужны специалисты, которые будут настраивать систему: зеленые волны, адаптивные фазы. 

 Даже без новых развязок можно разгрузить магистрали, правильно настроив работу светофоров.

Все должно делаться на основе объективных данных: видеонаблюдение, детекторы, другие инструменты. Был в Центре организации дорожного движения Москвы — видел, как это работает. Система серьезная, управляемая и эффективная. Москва на ряде направлений справляется, при том, что через нее идут все транспортные узлы.

— Сколько работаю в СМИ, столько слышу про «зеленую волну». А результаты не очевидны. У нас появится муниципальная структура, которая этим займется?

Мы над этим работаем. Деталей раскрывать не буду. Есть варианты. Например, можно использовать искусственный интеллект, который поможет предвидеть и просчитывать сценарии движения. И такие специалисты в Сургуте есть.

— Мы затронули в разговоре новый мост через Обь. Оценивали, насколько он снизит трафик по городу, когда осенью откроется движение?

Поживем — увидим. Жители восточной части региона, в частности Нижневартовска, сократят дорогу в Ханты-Мансийск примерно на 100 километров: сейчас они делают «колено» через Сургут, а потом поедут через Каменный Мыс на мост и дальше в Нижневартовск. Соответственно, значительная часть транзитного, в том числе промышленного, транспорта пойдет мимо.

— Понимаю, что параметры бюджета на 2026 год в округе еще обсуждаются. Но могут ли горожане рассчитывать, что следующая ремонтная и строительная кампания по амбициям и масштабу будет не меньше нынешней? А может, и больше?

Я как сургутянин на это так же надеюсь (смеется).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году Сургут получил рекордную сумму на ремонт дорог — 1,7 млрд рублей. Столько городу не выделяли никогда. Ремонт охватил десятки улиц и дворов, появились новые тротуары, обновлены внутриквартальные проезды, началась реконструкция ключевых магистралей. Глава Сургута Максим Слепов в интервью URA.RU рассказал, как поддержка губернатора Югры Руслана Кухарука изменила подход к развитию дорожной сети, как крупнейший город ХМАО борется с пробками и что даст запуск второго моста через Обь. — Максим Николаевич, как получилось, что Сургут получил в этом году рекордную сумму на ремонт дорог? Благодаря личной погруженности губернатора. Когда он приехал знакомиться с территорией, еще будучи временно исполняющим обязанности главы региона, я тогда как председатель Думы сопровождал его в составе делегации. Мы проехали весь город. Он увидел состояние дорог и отсутствие дорог там, где они должны быть. В районе железнодорожного вокзала прошлись по улице Усольцева. Я рассказал, что у нас есть территория с непостроенной дорогой. Руслан Николаевич, увидев этот участок, заросший бурьяном, искренне возмутился: Его реакция была абсолютно искренней. Думаю, именно этот момент стал важным триггером — точкой понимания того, в каком состоянии находятся дороги в Сургуте. Благодаря этой поездке, когда мы позже поехали защищать бюджет, у нас уже было полное взаимопонимание. Сургут — дотационный город, мы зависим от регионального бюджета, своих средств на ремонт не хватит. И тогда, в процессе защиты бюджета, Руслан Николаевич нас поддержал и выделил деньги. Он прямо сказал: «Денег дам, но берите столько, сколько переварите». Мы заявились на эту сумму, потому что у нас три крупных дорожных компании — «Северавтодор», «Автодорстрой» и «ЮВИС». Они базируются в Сургуте, здесь их мощности и основной парк техники. И могу сказать, что у нас все получилось. У меня нет опасений, что мы не завершим ремонтную кампанию. — А как вообще нужно просить деньги у округа? Сказать: «дайте два милларда», а потом типа умерить аппетиты, чтобы получить желаемую сумму? Нет, это работает не так. Торг здесь неуместен. Подход у правительства округа и у Руслана Николаевича четкий и рациональный. Мы по каждому объекту ремонта и строительства проговариваем предметно. Сейчас готовимся защищать бюджет следующего года, в том числе просить дополнительные средства. Что необходимо: базовый пакет документов. Не просто «давайте направо дорогу» или «налево». Так не работает. Нужен готовый проект, ценовая экспертиза, чтобы было четкое понимание стоимости — чтобы потом не бегать и не просить добавки, не говорить «просчитались». Такой рациональный подход мне близок: выверили позиции, подтвердили способность выполнить — и только после этого деньги закрепляются за городом. Торга нет, есть оценка финансовых возможностей и степени готовности. — Есть ли расчеты, какая сумма нужна, чтобы все дороги в Сургуте стали идеальными? Занимались такими подсчетами. На приведение всех дорог в нормативное состояние нужно около 10 миллиардов рублей. Потребности колоссальные. А на строительство новых дорог по проектам у нас уже готово дорог примерно на 25 млрд рублей по сегодняшним ценам. Для большого города это необходимо, чтобы обеспечить транспортную доступность. Но даже если мне дадут эти деньги, я физически не смогу их освоить за один год. Период короткий — с мая по октябрь. Дорожники работают на пределе, поэтому исходим из физических возможностей нашего дорожно-строительного комплекса. — В каком объеме помогал городу с ремонтом дорог «Сургутнефтегаз»? Около 41 тысячи квадратных метров на сегодняшний день отремонтировано их силами. Это улица Восход, район Нефтяников — там они держат хороший уровень. Плюс производственные дороги, о которых обыватель может и не знать: базы в сторону аэропорта, Черного мыса — там тоже помогают. Это важно, чтобы мы не отвлекали свою технику на эти объекты — мы работаем для людей в жилых районах, а «Сургутнефтегаз» берет на себя промышленную зону. За это искренне благодарны Владимиру Леонидовичу (Богданову — генеральный директор «Сургутнефтегаза» — прим. URA.RU) — у них это каждый год идет в обязательном порядке. — Почему в этом сезоне такое внимание уделяется ремонту тротуаров? Это запрос горожан. В прошлом году летом мы с депутатами обошли весь Сургут, собрали накопившиеся проблемы — от депутатского корпуса и от жителей, которые присоединялись к обходам. В этом сезоне мы максимально постарались удовлетворить эти заявки: вдоль соцобъектов и не только. Плюс отремонтировали 13 придомовых территорий — хороший объем. — А планировали пятнадцать… Да, деньги были на 15. Но два двора стались без ремонта по вине УК, которая попала в финансовую блокаду, счета заблокировали. Быстро перераспределить средства не вышло. На следующий год планируем больше. Если успешно защитим бюджет — продолжим. Почему это приоритет. Человек утром выходит во двор, вечером возвращается во двор, Настроение, в том числе, во многом формируется его состоянием. Отдельно — внутриквартальные проезды. Проблема в «межевании»: принадлежность разных участков разным юрлицам. Маленький проезд в 50 метров: часть — муниципалитет, треть — одна УК, треть — другая. УК говорят: нет денег, жители не проголосовали. В итоге обыватель получает неотремонтированный проезд. В начале дорожной кампании, как только прошли торги, мы собрали дорожников и определили перечень «конфликтных» межквартальных проездов. Наши партнеры — дорожно-строительные компании — взялись отремонтировать их за свой счет. — А это не нарушение? Нет. Для людей это благо, и бюджетный кодекс не нарушается: компании делают за счет своей прибыли. Логика простая — сделали основное полотно, а съезды во двор остались в колдобинах. Это диссонанс. Сами дорожники это понимают, слышали раньше претензии. Компании наши сургутские, владельцы — сургутяне, отнеслись трепетно, поддержали инициативу. Сделали большой объем. Например, участки на Дзержинского во дворах, вдоль детских садов, возле соцобъектов, куда десятилетиями не заходили. Поясню на примере. Задняя сторона многоквартирного дома: сразу за ней — дорога и забор детского сада. Жильцы не готовы платить за ремонт дороги, но она на балансе МКД. При этом нам нужно обеспечить безопасный проход детей с родителями к детсаду. Управляющая компания годами откладывала этот процесс. Мы обратились к партнерам — они отремонтировали. Или пример: «Автодорстрой» на улице Бажова, за магазином «Охотник». В прошлом году сделали отремонтировали саму улицу, а въезды были в ненормативе. Дорожники по собственной инициативе вышли и сделали. Можно заехать, посмотреть — люди довольны. — Какие новые участки дорог сейчас строятся в Сургуте и почему выбраны именно они? Дорога 4»З» должна соединить Снежный и Сургутский район. Участок строим сейчас, надеемся в следующем году, при наличии денег, закончить. С Югорского тракта можно будет уйти на Белый Яр. Здесь будет сеть, между узлами — застройка жилья. Продолжение улицы Усольцева — этот участок уже построен, в октябре будем принимать. Новая дорога, на тротуарах крупноформатная плитка — эту идею предложил губернатор. Она удобнее и долговечнее, чем мелкая. В следующем году строим еще одну часть Шидловского и Усольцева, потом — доводим этот отрезок до Аэрофлотской, чтобы разгрузить улицу Крылова и развязку. Там для жителей микрорайонов нужен прямой проезд. Дома растут быстро. Участок дороги возле научно-технологического центра Сургута уже построен, дальше проектируем продолжение. — А съезд на Нижневартовское шоссе? Торги состоялись, подрядчик приступил, проект есть. Мы строим участок, который соединит Грэссовское кольцо с выходом к новому мосту. Сейчас в сторону Нижневартовска приходится ездить через улицу Сосновую, через производственные базы, а будет полноценное шоссе — продолжение федеральной трассы, соединяющее два моста. Это трехлетний проект. Мы выкупаем участки у предпринимателей в полосе отвода, изымаем под нужды дороги. Выкуп завершаем в этом году, в следующем начинаем работы — котлованы, перекладку сетей и так далее. — Что будет с реконструкцией улицы Киртбая? Контракт заключен. Сейчас дадим аванс, чтобы подрядчик закупил первоочередные материалы. Работы пойдут в три этапа. Сложность — плотная жилая застройка: будем перекрывать улицу частями, иначе не обеспечим подъезды. Придется заново копать, устраивать ливневку, электросети, слаботочку, газ — возможны сюрпризы, старые коммуникации. Такое часто вскрывается. — Сколько по времени это займет? По контракту — до 2027 года. Начало работ — 2026-й, окончание — 2027-й. Два полноценных сезона. Восточная часть города будет активно застраиваться, идет ревитализация промзоны — вместо промобъектов строится жилье, со стороны нового моста будет заезд. Там нужно много дорог. — Транспортные развязки на перекрестках Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского будут строиться? Проекты и документация у нас на руках. Вопрос — финансирование. Стратегия понятна. И есть важный аргумент: эти развязки — на трассе федерального значения, проходящей через город. Сургут — опорный город, экономическая столица Югры, транспортно-логистический центр. Развязки надо делать — это уже базовая потребность, а не прихоть. Для горожан и транзита на Ямал. — Сургутские автомобилисты обеими руками за. Где взять деньги? Одна развязка в нынешних ценах — 3–4 млрд рублей, плюс примыкающие дороги. Для сравнения: 1,7 млрд мы потратили на весь ремонт дорог. Нужно искать эти средства. Надеемся, что это будут не только региональные деньги — возможно, удастся привлечь федеральные источники. Поиском финансирования занимается в том числе губернатор. — Уже бывший генеральный директор главного сургутского перевозчика «СПОПАТа» Александр Попов публично заявлял о выделении отдельных полос на дорогах для общественного транспорта. Есть ли решение по этому вопросу? Вырывать из контекста не стоит. Развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта — это комплекс. Первое — дороги, второе — управление светофорами, третье — современные остановки, четвертое — обновление подвижного состава, пятое — выделенные полосы. Наша задача — чтобы общественный транспорт ходил по графику, был современным и удобным. Выделенные линии для автобусов придется делать на части участков. В Москве они появились не сразу, но это эффективный инструмент. Можно купить новый транспорт, поставить красивые остановки, но если автобус стоит в пробке и не может подъехать, все усилия на «смарку». Причем, не везде нужны большие финансовые вливания. Где-то это решается разметкой. И такие сложные участки мы уже смотрим. — В городе виден серьезный уровень пробок в часы пик. Что предусмотрено, чтобы с этим бороться? Развязки, о которых мы говорили, нужны. Но еще один элемент — управление светофорными объектами. Нужны специалисты, которые будут настраивать систему: зеленые волны, адаптивные фазы. Все должно делаться на основе объективных данных: видеонаблюдение, детекторы, другие инструменты. Был в Центре организации дорожного движения Москвы — видел, как это работает. Система серьезная, управляемая и эффективная. Москва на ряде направлений справляется, при том, что через нее идут все транспортные узлы. — Сколько работаю в СМИ, столько слышу про «зеленую волну». А результаты не очевидны. У нас появится муниципальная структура, которая этим займется? Мы над этим работаем. Деталей раскрывать не буду. Есть варианты. Например, можно использовать искусственный интеллект, который поможет предвидеть и просчитывать сценарии движения. И такие специалисты в Сургуте есть. — Мы затронули в разговоре новый мост через Обь. Оценивали, насколько он снизит трафик по городу, когда осенью откроется движение? Поживем — увидим. Жители восточной части региона, в частности Нижневартовска, сократят дорогу в Ханты-Мансийск примерно на 100 километров: сейчас они делают «колено» через Сургут, а потом поедут через Каменный Мыс на мост и дальше в Нижневартовск. Соответственно, значительная часть транзитного, в том числе промышленного, транспорта пойдет мимо. — Понимаю, что параметры бюджета на 2026 год в округе еще обсуждаются. Но могут ли горожане рассчитывать, что следующая ремонтная и строительная кампания по амбициям и масштабу будет не меньше нынешней? А может, и больше? Я как сургутянин на это так же надеюсь (смеется).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...