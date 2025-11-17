Послание участников операции «Поток» из трубы к россиянкам попало на видео
На видео солдаты поздравляют российских женщин с 8 Марта, находясь в трубе
Военнослужащие, принимавшие участие в операции «Поток», записали видеообращение к россиянкам. Кадры опубликовал telegram-канал «Зов Аида».
На опубликованном видео запечатлены несколько военнослужащих, находящихся в трубе. Несмотря на непростые обстоятельства, военные решили адресовать поздравления женщинам по случаю 8 Марта. В своем обращении солдаты пожелали представительницам прекрасного пола сохранять свою красоту, а также выразили надежды на все самое доброе и светлое в их жизни.
В публикации отмечается, что подключение интернета к трубе было осуществлено еще до начала операции. Авторы «Зов Аида» подчеркивают, что в настоящее время интернет является основой для множества процессов: от трансляций и определения целей до мониторинга ситуации и работы ретрансляторов связи.
В рамках операции «Поток» («Труба»), стартовавшей 8 марта на территории Курской области, приняли участие свыше 800 военнослужащих российской армии. Маршрут бойцов пролегал по подземному газопроводу на протяжении 15 километров вглубь тыловых позиций украинских сил. После выхода на поверхность в районе промышленной зоны Суджи российские военные нанесли противнику неожиданный удар.
