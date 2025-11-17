Послание участников операции «Поток» из трубы к россиянкам попало на видео

На видео солдаты поздравляют российских женщин с 8 Марта, находясь в трубе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащие, принимавшие участие в операции «Поток», записали видеообращение к россиянкам. Кадры опубликовал telegram-канал «Зов Аида».

На опубликованном видео запечатлены несколько военнослужащих, находящихся в трубе. Несмотря на непростые обстоятельства, военные решили адресовать поздравления женщинам по случаю 8 Марта. В своем обращении солдаты пожелали представительницам прекрасного пола сохранять свою красоту, а также выразили надежды на все самое доброе и светлое в их жизни.

В публикации отмечается, что подключение интернета к трубе было осуществлено еще до начала операции. Авторы «Зов Аида» подчеркивают, что в настоящее время интернет является основой для множества процессов: от трансляций и определения целей до мониторинга ситуации и работы ретрансляторов связи.

