Подозреваемая в расчленении ребенка в Москве выдумала часть истории
Если диагноз будет подтвержден, женщина будет направлена на принудительное лечение
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ходе расследования дела, связанного с расчленением ребенка, выяснилось, что мать мальчика, Елена Цуцкова, выдумала некоторые детали своего рассказа. Факт о причастности нового сожителя оказался ложным.
«Нового сожителя у Елены не было: она его выдумала в попытках отвести от себя подозрения», — пишет SHOT. Цуцкова страдает от параноидальной шизофрении. Перед тем как суд вынесет окончательное решение по делу, подозреваемой предстоит пройти психиатрическую экспертизу. В случае если диагноз будет подтвержден, женщина может быть направлена на принудительное лечение вместо отбывания наказания в виде лишения свободы на 25 лет.
Цуцкова не просто состояла на учете у психиатра — ее состояние требовало регулярного медицинского вмешательства. Родственники и соседи неоднократно вызывали скорую помощь из-за неадекватного поведения женщины. У нее также есть старшая дочь, которая после развода родителей живет с отцом.
В Балашихе (Московская область) правоохранительные органы задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего сына. Подозреваемая добровольно пришла с повинной. Преступление было совершено в ее квартире. После убийства женщина расчленила тело ребенка и избавилась от останков, выбросив их в Гольяновский пруд в Москве. На месте происшествия работали сотрудники следственных органов и криминалисты, которые изъяли ножи и другие предметы, имеющие значение для расследования.
