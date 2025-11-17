Подозреваемая в расчленении ребенка в Москве выдумала часть истории

Если диагноз будет подтвержден, женщина будет направлена на принудительное лечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе расследования дела, связанного с расчленением ребенка, выяснилось, что мать мальчика, Елена Цуцкова, выдумала некоторые детали своего рассказа. Факт о причастности нового сожителя оказался ложным.

«Нового сожителя у Елены не было: она его выдумала в попытках отвести от себя подозрения», — пишет SHOT. Цуцкова страдает от параноидальной шизофрении. Перед тем как суд вынесет окончательное решение по делу, подозреваемой предстоит пройти психиатрическую экспертизу. В случае если диагноз будет подтвержден, женщина может быть направлена на принудительное лечение вместо отбывания наказания в виде лишения свободы на 25 лет.

Цуцкова не просто состояла на учете у психиатра — ее состояние требовало регулярного медицинского вмешательства. Родственники и соседи неоднократно вызывали скорую помощь из-за неадекватного поведения женщины. У нее также есть старшая дочь, которая после развода родителей живет с отцом.

