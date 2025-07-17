Экс-глава структуры челябинского правительства Замора ушел на СВО во время суда

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Дмитрий Замора не стал дожидаться приговора
Дмитрий Замора не стал дожидаться приговора Фото:

Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, получении крупных взяток и легализации денег, ушел на СВО посреди судебного процесса. По словам источника URA.RU в адвокатской среде, в начале июля он убыл на фронт.

«Дело Заморы начали рассматривать в марте. Он не стал дожидаться вынесения приговора и решил уйти на фронт. 9 июля экс-чиновник отправился в зону СВО», — рассказал источник URA.RU.

По словам источника, рассмотрение уголовного дела в отношении Заморы после его отправки на СВО приостановили. Также, по его словам, приостановлено рассмотрение гражданского дела, по которому бывший чиновник выступает одним из ответчиков.

Замору задержали в ноябре 2023 года сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но вскоре в деле появились коррупционные эпизоды.

Выяснилось, что чиновник получал от коммерсантов деньги. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки. После вскрывшихся фактов коррупции мера пресечения ужесточили — Замору отправили в СИЗО.

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Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, получении крупных взяток и легализации денег, ушел на СВО посреди судебного процесса. По словам источника URA.RU в адвокатской среде, в начале июля он убыл на фронт. «Дело Заморы начали рассматривать в марте. Он не стал дожидаться вынесения приговора и решил уйти на фронт. 9 июля экс-чиновник отправился в зону СВО», — рассказал источник URA.RU. По словам источника, рассмотрение уголовного дела в отношении Заморы после его отправки на СВО приостановили. Также, по его словам, приостановлено рассмотрение гражданского дела, по которому бывший чиновник выступает одним из ответчиков. Замору задержали в ноябре 2023 года сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но вскоре в деле появились коррупционные эпизоды. Выяснилось, что чиновник получал от коммерсантов деньги. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки. После вскрывшихся фактов коррупции мера пресечения ужесточили — Замору отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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