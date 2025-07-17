Экс-глава структуры челябинского правительства Замора ушел на СВО во время суда

Бывший директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, получении крупных взяток и легализации денег, ушел на СВО посреди судебного процесса. По словам источника URA.RU в адвокатской среде, в начале июля он убыл на фронт.
«Дело Заморы начали рассматривать в марте. Он не стал дожидаться вынесения приговора и решил уйти на фронт. 9 июля экс-чиновник отправился в зону СВО», — рассказал источник URA.RU.
По словам источника, рассмотрение уголовного дела в отношении Заморы после его отправки на СВО приостановили. Также, по его словам, приостановлено рассмотрение гражданского дела, по которому бывший чиновник выступает одним из ответчиков.
Замору задержали в ноябре 2023 года сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но вскоре в деле появились коррупционные эпизоды.
Выяснилось, что чиновник получал от коммерсантов деньги. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки. После вскрывшихся фактов коррупции мера пресечения ужесточили — Замору отправили в СИЗО.
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