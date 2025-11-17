Логотип РИА URA.RU
Разработчика антироссийских санкций признали террористом

17 ноября 2025 в 17:25
Гуриев* десять лет назад покинул Россию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономист Сергей Гуриев (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных Росфинмониторинга.

«Гуриев Сергей Маратович*, 21.10.1971 г.р.» — говорится на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее возглавляющий комиссию Госдумы по расследованию внешнего вмешательства во внутренние дела РФ, Василий Пискарев, инициировал обращение в Генпрокуратуру. В нем содержалась просьба провести проверку в отношении экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентами) на предмет наличия в их действиях признаков госизмены. Кроме того, их подозревают в участии в разработке антироссийских санкций.

Сергей Гуриев родился во Владикавказе, но детство и юность провел в Киеве. Высшее образование он получил в Московском физико-техническом институте, а затем проходил стажировку в Массачусетском технологическом институте в США. По возвращении в Россию в возрасте тридцати трех лет Гуриев занял пост ректора Российской экономической школы. Десять лет назад он покинул Россию.

