Бывшего главу Российского союза молодежи арестовали
Красноруцкому предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания пол стражей», — рассказали в органах ТАСС. Обвинение предъявлено по статье о растрате в особо крупном размере.
Ранее Красноруцкий, возглавлявший Росмолодежь, объявил о своем решении покинуть пост. В июне сообщалось, что в отношении него были составлены протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Председатель Союза молодежи употребил виски на борту самолета и едва не вступил в конфликт с другим пассажиром. Однако сам Красноруцкий опровергал сведения о дебоше, утверждая, что выпил немного и лишь громко беседовал с соседом по салону.
