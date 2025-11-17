Бывшего главу Российского союза молодежи арестовали

Ранее Красноруцкий, возглавлявший Росмолодежь, объявил о своем решении покинуть пост. В июне сообщалось, что в отношении него были составлены протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Председатель Союза молодежи употребил виски на борту самолета и едва не вступил в конфликт с другим пассажиром. Однако сам Красноруцкий опровергал сведения о дебоше, утверждая, что выпил немного и лишь громко беседовал с соседом по салону.