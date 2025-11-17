Логотип РИА URA.RU
В ТК грядут изменения, которые затронут миллионы россиян

17 ноября 2025 в 17:44
Изменения коснутся людей, работающих по платформенной занятости

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Трудовой кодекс РФ внесут изменения, которые коснутся платформенной занятости. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы подготовили со своей стороны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования платформенной занятости <...>Если будут приняты эти изменения, это затронет порядка 9,5 млн работающих человек», — сказал Черногаев. По его словам, эти изменения необходимы в связи недавним принятие закона о платформенной экономике. Платформенная занятость подразумевает собой работу через компанию-посредника, которая берет на себя организационные и юридические вопросы. 

По прогнозам Правительства РФ, к 2032 году количество занятых в России превысит 74,3 миллиона человек. Увеличение числа работающих будет наблюдаться в здравоохранении, профессиональной и научно-технической деятельности, гостиничном бизнесе.

