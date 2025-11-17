Во Франции жестко прошлись по Макрону за торжественную встречу Зеленского
Политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей
Фото: Официальный сайт президента Украины
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил резкое недовольство по поводу торжественного приема президента Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в соцсети Х.
«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — написал Филиппо. Во-первых, политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей. Во-вторых, он посчитал неуместной организацию «частной оружейной ярмарки» специально для украинского президента.
Ранее Флориан Филиппо высказал критику по поводу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Политик заявил, что визит украинского лидера является своеобразной «наградой за коррупцию», предположив, что по итогам встречи в Елисейском дворце Зеленский получит очередной финансовый транш. Филиппо выступил с призывом остановить финансовую поддержку Киева и положить конец «позорной коррупции на Украине».
Недавно на Украине произошел крупный коррупционный скандал, который касается государственного предприятия «Энергоатом». Группа лиц, среди которых — бизнесмен Тимур Миндич, находящийся в близких отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, разработала схему получения взяток от поставщиков предприятия. В рамках уголовного дела фигурируют семь человек. Скандал вызвал широкий резонанс не только в России, но и в международном сообществе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткими заявлениями, сообщив о выявлении «военной мафиозной сети на Украине, имеющей многочисленные связи с Зеленским».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.