Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Во Франции жестко прошлись по Макрону за торжественную встречу Зеленского

17 ноября 2025 в 17:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей

Политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей

Фото: Официальный сайт президента Украины

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил резкое недовольство по поводу торжественного приема президента Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в соцсети Х.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — написал Филиппо. Во-первых, политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей. Во-вторых, он посчитал неуместной организацию «частной оружейной ярмарки» специально для украинского президента.

Ранее Флориан Филиппо высказал критику по поводу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Политик заявил, что визит украинского лидера является своеобразной «наградой за коррупцию», предположив, что по итогам встречи в Елисейском дворце Зеленский получит очередной финансовый транш. Филиппо выступил с призывом остановить финансовую поддержку Киева и положить конец «позорной коррупции на Украине».

Продолжение после рекламы

Недавно на Украине произошел крупный коррупционный скандал, который касается государственного предприятия «Энергоатом». Группа лиц, среди которых — бизнесмен Тимур Миндич, находящийся в близких отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским, разработала схему получения взяток от поставщиков предприятия. В рамках уголовного дела фигурируют семь человек. Скандал вызвал широкий резонанс не только в России, но и в международном сообществе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткими заявлениями, сообщив о выявлении «военной мафиозной сети на Украине, имеющей многочисленные связи с Зеленским».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал