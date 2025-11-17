Политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей Фото: Официальный сайт президента Украины

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил резкое недовольство по поводу торжественного приема президента Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским на военной базе «Виллакубле». Об этом он написал в соцсети Х.

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!», — написал Филиппо. Во-первых, политика возмутило оказание Зеленскому воинских почестей. Во-вторых, он посчитал неуместной организацию «частной оружейной ярмарки» специально для украинского президента.

Ранее Флориан Филиппо высказал критику по поводу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Политик заявил, что визит украинского лидера является своеобразной «наградой за коррупцию», предположив, что по итогам встречи в Елисейском дворце Зеленский получит очередной финансовый транш. Филиппо выступил с призывом остановить финансовую поддержку Киева и положить конец «позорной коррупции на Украине».

