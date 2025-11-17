Путин установил новый День воинской славы России
17 ноября 2025 в 16:50
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому 9 апреля будет отмечаться новый День воинской славы России — в честь героического штурма и взятия Кенигсберга. Информация указана в подписанном указе президента.
