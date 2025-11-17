Ответ на санкции США и угрозы НАТО: главные заявления Пескова 17 ноября

Дмитрий Песков отметил, что Россия не намерена воевать с НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия крайне негативно смотрит на действия президента США Дональда Трампа, готового ввести санкции против тех стран, которые продолжают торговать с Москвой. Кроме того, в Кремле вновь убедились в милитаристской сущности европейских стран, которые обсуждают потенциальную войну с Россией. О чем еще официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам — в материале URA.RU.

«Крайне негативно настроены»: Песков о новых санкциях США

В ходе разговора с журналистами Песков честно обозначил, что Москва внимательно следит за развитием американского законопроекта, который предусматривает введение жестких мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Он подчеркнул, что Россия в целом к этому негативно настроена.

Соответствующий законопроект, ожидающий одобрения от Трампа, ранее был выдвинут сенаторами Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем. Инициатива предполагает установление пошлин в размере до 500 % на импорт из стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы.

Милитаризм Европы и реакция России

Песков также отреагировал на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung предположил, что война между НАТО и Россией может начаться в 2028 году. По словам представителя Кремля, несмотря на милитаристские наклонности Европы, Россия не стремится к военному конфликту.

"Подобная милитаристская, провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц. В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО. Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов. Это связано с тем, что в странах НАТО зашлись в милитаристской риторике. Такие заявления лучшим образом отражают ситуацию», — отметил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своем интервью также высказал мнение, что, возможно, Европа «провела последнее мирное лето». При этом изначально он предполагал, что конфликт может начаться в 2029 году.

Встреча Трампа и Путина все еще возможна

В Кремле также высказались о потенциальной встрече российского главы Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште (Венгрия). Песков обозначил, что пока условия для организации встречи глав государств не наступили.

Так Песков прокомментировал заявление финского лидера Александра Стубба, который назвал перенос встречи двух президентов «стратегической ошибкой» России. Пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва все еще заинтересована в этой встрече.

Россия продолжит жестко отвечать на атаки Украины

Российские военные продолжают реагировать на атаки БПЛА со стороны Украины, отметил Дмитрий Песков. По его словам, в результате ударов по энергетической инфраструктуре возникают временные сложности с поставками нефти в Новороссийске, однако есть возможности для быстрого устранения последствий и возобновления экспортных отгрузочных мероприятий.

«Ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе, и наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры и продолжают работу», — сообщил Песков.