В интернете появился дипфейк с губернатором Ульяновской области

В интернете появился видеоролик, на котором губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлет об отключении в регионе мобильного интернета до полной победы в СВО. Однако видео оказалось дипфейком. Это сообщили в ЦУР региона. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.

«Ульяновские домовые и родительские чаты атаковали очередным фейковым видео с губернатором! <...> Губернатор Алексей Русских якобы сравнивает уровень финансирования и важности обеспечения безопасности в Ульяновской области с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщая что мобильный интернет в регионе будут продолжать полностью отключать до победы в СВО», — сообщили в ЦУР Ульяновской области. Оригинальный видеоролик, который использовали для создания дипфейка, был опубликован в январе 2024 года. В нем Алексей Русских говорит о проведенной работе в Майнском и Вешкаймском районах. То, что видеоролик был создан с помощью нейросетей, подтвердила система «Зефир». Она определяет сфабрикованный аудиовизуальный контент.