Сын Усольцевых заявил, что его семья жива

Сергей и Ирина Усольцевы, которые вместе с маленькой дочерью пропали месяц назад в Красноярском крае, живы и на Кутурчинском Белогорье не находятся. Об этом заявил сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов.

«Сергей очень опытный человек, опытный таежник, горняк, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — сказал Даниил. Об этом сообщает NGS24. Баталов выразил стопроцентную уверенность в том, что его родители живы.

Он отметил, что верит в это, поскольку во время масштабных поисков не было найдено ни одной зацепки. Баталов предполагает, что семья могла уехать. Однако возможные причины или направления он не стал называть.

