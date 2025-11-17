Путин подписал закон о пожизненном наказании за склонение детей к диверсиям
17 ноября 2025 в 16:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Путин утвердил закон, предусматривающий наказание, включая возможность пожизненного лишения свободы, за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Информация указана в официальном документе.
