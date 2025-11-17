От фольклора до резиденций: когда родился Дед Мороз и как его поздравить

Днем рождения Деда Мороза считается 18 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во вторник, 18 ноября, страна отмечает день рождения Деда Мороза — дату, за которой скрывается удивительная история рождения главного зимнего персонажа России. Фольклорные корни, литературные превращения, советская реформа новогодних символов, спор о языческих истоках, современные резиденции и «коллеги» из регионов — в материале URA.RU разбираем, как формировался и живет один из самых узнаваемых образов национальной культуры.

Почему именно 18 ноября — день рождения Деда Мороза

Дата рождения российского зимнего волшебника выбрана не случайно. В Великом Устюге — месте, которое официально считается его родиной, — по многолетним метеонаблюдениям именно 18 ноября стабилизируется снежный покров, а температура переходит в уверенный минус. Этот природный ориентир стал основой для туристического проекта, в рамках которого праздник впервые отметили в 2005 году.

В этот день в городе устанавливают первую новогоднюю елку, которую символично зажигает сам Дед Мороз. Здесь же открывается праздничная программа с играми, мастерскими, выступлениями и почтовым ящиком, куда дети и взрослые могут опустить поздравления. Позднее у Деда Мороза появилась и электронная почта, и блоги, и официальные интернет-ресурсы — современный волшебник идет в ногу с технологиями.

От кого произошел русский зимний волшебник

Образ Деда Мороза — результат долгой культурной эволюции. Основой стали персонажи восточнославянского фольклора: Мороз, Трескун, Студенец, фольклорный Морозко. Эти мотивы встречаются в ритуалах приглашения мороза на святочную или пасхальную трапезу, где его «угощали», чтобы он не повредил урожай.

В пословицах и сказках Мороз часто изображался кузнецом-богатырем, сковывающим воду трескучими морозами. В некоторых вариантах он живет в ледяной избушке и выступает как сказочный помощник, одаривающий гостей. Однако идеи о том, что Дед Мороз — древнее языческое божество, появились только в начале XX века и не подтверждаются этнографией.

Литературные превращения: от Мороза Ивановича до Мороза Красный Нос

К концу XIX века в городской среде сформировался образ, схожий с Санта-Клаусом Фото: Дарья Попова © URA.RU

В XIX веке образ Мороза активно перерабатывали писатели. В 1840 году В. Ф. Одоевский опубликовал сказку «Мороз Иванович» — первую литературную интерпретацию фольклорного персонажа. Здесь Мороз предстает седым стариком из ледяной страны, который щедро награждает трудолюбивых, но не замораживает ленивых — характер более мягкий, воспитательный.

Н. А. Некрасов усилил трагичность и мифологичность в поэме «Мороз, Красный Нос» (1863). Его Мороз — грозный хозяин зимы, встречающий героиню Дарью в последний момент ее жизни.

К концу XIX века в городской среде формируется «рождественский дед» — русский аналог святого Николая Чудотворца, с которым в западной культуре отождествляют Санта-Клауса, приносящего детям подарки. В 1886 году упоминается Морозко, а в 1880–1890-х все устойчивее закрепляется образ «Дедушки Мороза». Уже тогда его связывают с елкой и детскими подарками.

К началу XX века персонаж становится узнаваемым и появляется на рождественских открытках, в переводных сказках («Король Мороз»), в поэзии Есенина, на рождественских праздниках и елках.

Советская эпоха: «второе рождение» Деда Мороза

В СССР Дед Мороз стал регулярно появляться на главной новогодней елке с 1937 года Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

После революции советская власть на время отменяет и Рождество, и новогодние традиции. Образ Деда Мороза объявляют пережитком язычества, даже «злым духом елки». Праздничную атмосферу стараются заменить идеологическими сценариями.

Перелом наступает в 1935 году: в газете «Правда» публикуют инициативу вернуть новогоднюю елку. Очень скоро к атрибутике возвращается и Дед Мороз, но уже в обновленном виде — как светский, добрый персонаж. В январе 1937 года он вместе со Снегурочкой появляется на главной новогодней елке в Москве.

Советский кинематограф усиливает образ, а к традиционной паре Дед Мороз — Снегурочка ненадолго присоединяется еще один персонаж: Мальчик Новый Год — символ наступающего года, особенно популярный на открытках 1950–1980-х.

Как появилась официальная родина Деда Мороза

Великий Устюг стал официальной резиденцией Деда Мороза в 1999 году Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look / Global Look Press

В конце 1980-х и 1990-х в России появляются несколько проектов, связанных с волшебником. В Архангельске создают ЗАО «Дом Деда Мороза» и «Почту Деда Мороза», а Лапландский заповедник запускает проект «Сказочная Лапландия».

Самым масштабным становится проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», поддержанный правительством Москвы. В декабре 1999 года открывается официальный «Дом Деда Мороза». За несколько лет город превращается в туристический центр: количество гостей растет с тысяч до десятков тысяч в год, развивается инфраструктура, снижается безработица.

Великий Устюг остается главной и официальной резиденцией. Сюда приходит более миллиона писем, сюда приезжают делегации, снимают ток-шоу, проводят праздники.

Московская усадьба и другие резиденции

В московскую и другие резиденции Деда Мороза в России ежегодно приходят сотни тысяч писем Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

В 2004 году в Москве создают собственную усадьбу в рамках межрегионального проекта. Здесь открывают Почту Деда Мороза, терем Снегурочки, ледовый каток, творческие мастерские и «тропу сказок». Усадьба работает круглый год: проходят концерты, экскурсии, мастер-классы, а каждую зиму сюда приходят десятки тысяч писем.

В 2011 году в Мурманске создают резиденцию «лапландского» Деда Мороза, расположенную в парке «Огни Мурманска».

В Беларуси с 2003 года действует собственное поместье Деда Мороза в Беловежской пуще — один из самых посещаемых зимних комплексов страны.

«Коллеги» Деда Мороза по всей России

В разных регионах страны живут свои зимние волшебники с национальным колоритом:

Паккайне (Карелия) — «Морозец», молодой рыжий дух без бороды.

Тол Бабай (Удмуртия) — в фиолетовой шубе, носит берестяной короб.

Саган Убген (Бурятия) — с посохом, украшенным головой дракона.

Ямал Ири (Ямал) — в национальной одежде, со священным бубном.

Кыш Бабай (Татарстан) — с синей шубой и дочкой Кар Кызы.

Йушто Кугыза (Марий Эл) — «Холодный дедушка» в белом тулупе.

Уэс Дадэ (Кабардино-Балкария) — ездит на коне и носит кинжал.

Хель Мучи (Чувашия) — волшебник-музыкант с говорящим самоваром.

Каждый из них участвует в большой встрече волшебников в Великом Устюге 18 ноября.

Образ Деда Мороза в православной традиции

Отношение Русской православной церкви к образу нейтральное, запретов праздновать день рождения нет. В начале 2000-х митрополит Сергий отмечал, что Дед Мороз — добрый персонаж светской традиции, не противоречащий христианскому укладу.

При этом существование нескольких «родин» персонажа объясняют просто: как волшебник, он способен быть в нескольких местах одновременно.

Как выглядит современный Дед Мороз

В основе современного образа Деда Мороза лежат длинная шуба, белая борода, валенки и посох Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Его классический образ сформировался в советский период: длинная шуба (синяя, красная, белая или голубая), белая борода, посох, валенки и тройка лошадей. Часто рядом — Снегурочка, а иногда и лесные звери.

Каждый год на 18 ноября для волшебника шьют новую шубу — вручную, со множеством украшений. На костюм уходит около четырех метров ткани, десятки метров тесьмы и сотни страз.

Дед Мороз в белорусской традиции

В Беларуси существует собственный Дед Мороз со Снегурочкой, живущий в Беловежской пуще. Его поместье занимает 15 гектаров: дом волшебника, домик Снегурочки, Сокровищница, музей, почтовый ящик, резные фигуры и сорокаметровая ель.

Проект стал важным туристическим центром: за первые пять лет его посетили более 300 тысяч гостей из десятков стран.

Как поздравить Деда Мороза с днем рождения

Деда Мороза можно поздравить, написав письмо или отправив открытку Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Лучший способ — отправить ему письмо.

Адрес главной резиденции:

162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Можно направить открытку, посылку, письмо на электронную почту или через официальный сайт.

По признанию самого Деда Мороза, он особенно любит сладости — мед и медовые пряники.

Вариант поздравительного письма от мальчика или девочки:

Дорогой наш Дедушка Мороз! Поздравляем тебя с днем рождения! Пусть в твоем волшебном лесу всегда светит доброта, пушистый снег искрится, а в мешке лежат не только подарки, но и хорошие мечты всех детей. Мы желаем тебе крепкого здоровья, бесконечной энергии и самого праздничного настроения! Спасибо, что делаешь мир добрее.

Обнимаем тебя снежными объятиями, подпись

Образ Деда Мороза как единый культурный символ

История зимнего волшебника — пример того, как народные верования, литература, обряды и государственные традиции сплетаются в единый культурный символ. Это не просто персонаж из сказок, но живое отражение сезонных циклов, детских ожиданий чуда, региональных традиций и современной туристической культуры.