Путин присвоил Екатерине и Александру Стриженовым звание Заслуженного артиста РФ
17 ноября 2025 в 17:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин удостоил Екатерину и Александра Стриженовых звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Подписанный указ опубликован на официальном портале правовых актов.
