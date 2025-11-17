Дугин признался, что его имя есть в переписках Эпштейна

Александр Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский философ и политолог Александр Дугин сообщил, что его имя упоминалось в переписке скандального американского финансиста Джеффри Эпштейном с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном. Об этом философ рассказал на радио в эфире программы «Эскалация Александра Дугина».

«Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня. Я не знаю, что он обсуждал», — сказал Александр Дугин в эфире на радио Sputnik. Дугин также заявил, что попытки связать его или кого-то из его окружения с делом Эпштейна не имеют оснований: «Это была огромная, непонятная нам система заговора».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году и обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, часть из которых была младше 14 лет. Эпштейна также обвиняли в создании сети вербовщиц, которые приводили ему новых жертв.

