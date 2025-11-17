«Если они полезут, то свое получат»: как на заявление Писториуса о войне отреагировали в России

В Германии рассказали, когда будет война России с НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Германии высказались о возможности военного конфликта между НАТО и Россией в ближайшие годы. С неутешительным заявлением выступил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. По его словам, военные события могут развернуться уже в 2028 году. Как в России отреагировали на заявление министра обороны Германии — в материале URA.RU.

Какое заявление Писториуса заставило заволноваться весь мир

Писториус подчеркнул нарастающую напряженность в мире и отметил необходимость дальнейшего усиления вооруженных сил стран НАТО. По его словам, уже в 2028 году возможен военный конфликт между НАТО и Россией.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году», — заявил Писториус. Он добавил, что, по мнению некоторых военных историков, Европа провела последнее мирное лето.

Продолжение после рекламы

«Если они полезут, то свое получат»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что заявления Писториуса — попытка списать промахи западных правительств на российскую угрозу. Кроме того, по словам Картаполова, подобные заявления — способ объяснить гражданам Запада, куда уходят деньги налогоплательщиков. Он отметил, что Россия не собирается воевать с НАТО. «Нет в этом необходимости, но если они полезут, то свое получат», — заключил он.

«Теперь нет сомнений, кто агрессор»

Заявление Писториуса прокомментировала и официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. «Теперь нет сомнений, кто агрессор», — коротко и емко ответила она.

«Россия способна отразить угрозу со стороны любого противника»

Заявление Писториуса свидетельствует об агрессивном характере всего альянса, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» политик подчеркнул, что Россия не стремится к войне, но будет готова дать отпор в случае агрессии.

Он также отметил, что страны НАТО уже вовлечены в конфликт с Россией в рамках украинского кризиса. Политик напомнил о присутствии наемников из стран альянса и непрекращающихся поставках вооружений. «При этом наша страна способна отразить угрозу со стороны любого противника. Мы никогда не стремились к войне, но всегда готовы ответить на агрессию», — заключил Швыткин.

«Очередные бредовые идеи Писториуса»

В Госдуме раскритиковал заявление главы минобороны Германии о возможной войне. Депутат Леонид Ивлев назвал слова Писториуса бредом.

«Это какие-то очередные бредовые идеи Писториуса. Россия ни с кем не хочет воевать», — отметил депутат в разговоре с RT. Парламентарий также указал на то, что, несмотря на санкции и поддержку конфликта на Украине со стороны НАТО, Россия не только выстояла, но и добилась значительного прогресса в военно-технологической сфере. По мнению Ивлева, вместо того чтобы «бряцать оружием», Западу следует сосредоточиться на поддержании мирных переговоров.

«Заявления о подготовке к войне делаются, чтобы найти причину для кражи российских денег»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что такие высказывания — попытка посеять страх в Европе и оправдать изъятие замороженных российских активов. «Я думаю, заявления о подготовке к войне с РФ делаются, чтобы найти хоть какую-то причину для попытки украсть наши деньги, находящиеся в западных банках. <...> Дипломатия политиков в Европе упала до такого кухонного уровня, что даже стыдно», — передает слова депутата NEWS.ru.

Продолжение после рекламы

Он также предположил, что НАТО может пытаться отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. В конечном счете, Колесник выразил уверенность в том, что замороженные активы в конечном итоге будут возвращены России, и назвал утверждения Писториуса неправдоподобными.

«В Германии разрабатывают планы по переброске войск НАТО»

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Камкин в беседе с RT расценил заявление Писториуса так: немецкое правительство ради милитаризации готово нарушить даже основополагающие соглашения, регулирующие существование самой ФРГ. Он также считает, что действия немецкого правительства свидетельствуют о консолидированном военно-политическом давлении на Россию.

Также он напомнил про планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по увеличению численности бундесвера до 460 тысяч военнослужащих. «Помимо этого, немецкие политики разрабатывают планы по оперативной переброске войск НАТО через территорию Германии, что также нарушает принципы договора „Два плюс четыре“», — заявил он.

«У Европы нет денег на войну с Россией»

Немецкий политолог Александр Рар также предположил, что руководящие элиты продвигают тему возможной войны, чтобы оправдать милитаризацию и сокращение социальных программ. «Руководящие элиты продвигают эту тему, а обычные люди не чувствуют подготовки к войне. <...> В обществе не растет ненависть по отношению к России, этого нет. Но элиты должны оправдывать милитаризацию, Германия кучу денег вкладывает в вооружение. Партии могут потерять избирателей, если не будут объяснять, куда эти деньги идут», — заявил он в беседе с «Национальной службой новостей».

Он высказал уверенность, что нападать на Россию никто не будет, ведь средств на войну у Европы нет. «У Германии еще есть деньги на вооружение, у других стран Европы этого нет. Оружие, которое было у Европы, фактически все отдано Украине, частично уничтожено», — заявил Рар.

«России нужно готовиться к войне с НАТО»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя заявления Писториуса, подчеркнул необходимость подготовки к возможному конфликту с НАТО. По его мнению, европейские политики делают вид, что не слышат заявлений российского президента об отсутствии у него намерений атаковать Европу.

«Если учитывать агрессивную риторику, звучащую на Западе, России готовиться к войне требуется обязательно. Нельзя исключить, что завтра наследники гитлеровцев окончательно слетят с катушек и устроят провокацию с нападением, скажем, на российский Калининград», — заявил он RTVI. Он отметил, что атмосфера страха нужна европейским политикам для продолжения определенной политики в отношении собственного населения.

Продолжение после рекламы

«РФ для НАТО — серьезная угроза»

Российская армия представляет для североатлантического альянса серьезную угрозу. Высокую эффективность Вооруженных сил РФ отметил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.