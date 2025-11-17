Часть зарубежных проектов «Лукойла» вышла из-под санкций США

Из санкций США были исключены некоторые международные проекты «Лукойла» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть крупных казахстанских проектов с участием российской компании «Лукойл» вышла из под санкций США. Среди них — «Карачаганак петролиум оперейтинг» (КПО), «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«По проекту КПО („Карачаганак петролиум оперейтинг“ — прим.) буквально вчера мы получили исключение, „Карачаганак петролиум оперейтинг“ исключен из списка санкционных активов. Как и „Тенгизшевройл“, как и трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — прим.)», — заявил Аккенженов ТАСС. По его словам, этим проектам и их деятельности сейчас ничего не угрожает.

В санкционный список США 23 октября были внесены компании «Лукойл» и «Роснефть». Американские власти установили срок в один месяц для завершения всех операций с этими компаниями. Действие санкций распространяется на все структуры, в которых доля «Лукойла» и «Роснефти» превышает 50%, независимо от того, перечислены ли они в списке напрямую.

Продолжение после рекламы