Ушли и не вернулись: истории таинственных исчезновений в духе Усольцевых

Семья Джемисонов, как и в случае с Усольцевыми, пропала после похода в горы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Исчезновение семьи Усольцевых в тайге Красноярского края напоминает еще одну мрачную и загадочную историю. В американской Оклахоме одна семья тоже ушла в горы и пропала, оставив после себя только автомобиль с деньгами, вещами и едва живым псом. Дело Джемисонов вот уже 15 лет остается одной из самых пугающих загадок США. Подробности — в материале URA.RU.

Как исчезла семья Усольцевых

28 сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка. По данным МВД, они ушли в поход в район горы Буратинка и больше не выходили на связь. Волонтеры и спасатели прочесали сотни квадратных километров тайги, а поиски стали самыми масштабными в истории региона. 12 октября активная фаза завершилась: теперь работают только профессиональные спасатели.

Эта история потрясла регион. Но теперь, спустя полтора месяца, возникает параллель: слишком многое напоминает исчезновение другой семьи — американской, Джемисонов, пропавших в 2009 году. Там, как и в России, семья будто растворилась — без следов борьбы, без четкого мотива, при оставленном автомобиле.

Продолжение после рекламы

Джемисоны: начало пути и пропажа

Семья Джемисонов жила обычной провинциальной жизнью Фото: соцсети

Супруги Бобби и Шерилин Джемисон, а также их дочь Мэдисон жили обычной провинциальной жизнью в городке Юфола, штат Оклахома. Они мечтали вырваться из долговой рутины и перебраться на собственное ранчо — подальше от бытовых проблем и городской суеты. Для этого искали участок в горах Сан-Буа.

7 октября 2009 года они решили лично осмотреть понравившуюся землю. Наутро семья погрузила в старенький белый пикап вещи первой необходимости и взяла с собой любимицу дочери, собаку по кличке Мэйзи. Никто не знал, что это путешествие станет для всех троих финальным.

Последний раз Джемисонов видели возле маленького поселка Ред-Оук. Они были спокойны, не спешили, словно все шло по плану. Но затем они исчезли навсегда.

Брошенный пикап и чудом уцелевшая собака

17 октября, спустя десять дней после исчезновения, четверо охотников заметили в лесной чаще брошенный пикап. Двери заперты, машина стоит неровно, будто ее резко остановили. А внутри — хаос: вещи вперемешку, бумажники на виду, телефоны, документы, теплая одежда, GPS-навигатор. И маленькая истощенная собака, едва подающая признаки жизни.

Пса удалось спасти. Но само появление автомобиля так, будто его покинули внезапно, поставило следствие в тупик. Ничего не пропало. Никаких следов насилия. И 32 тысячи долларов в пакете под сиденьем не тронуты. Сумма огромная, особенно для семьи, существовавшей «в кредит».

Если бы машину угнали, деньги, телефоны и документы исчезли бы первыми. Автомобиль не угоняли. Семья приехала сюда сама.

Поиски

На месте пропажи Джемисонов остался только их пикап (архивное фото) Фото: 83toyota/wikipedia/public domain

Следов борьбы рядом с машиной не было. Никаких отпечатков других людей тоже. Казалось, семья ненадолго ушла от пикапа, рассчитывая вернуться. Но почему они оставили истощенного пса? Почему забрали только то, что было на них в момент выхода?

Даже положение пикапа озадачило экспертов: он был припаркован под углом, будто кто-то перекрыл им путь и заставил остановиться.

Начались поиски: 300 человек, вертолет, дроны, кинологи. Но горные леса Оклахомы словно поглотили исчезнувших: ни следов, ни одежды, ни рюкзаков — ничего.

Дожди и охотничий сезон заставили свернуть активные поиски. Следствие сосредоточилось на уликах — и на личной истории семьи, которая вскоре оказалась куда сложнее, чем казалось.

Чем жили Джемисоны

Проверяя дом и личные вещи, следователи нашли странные надписи на контейнерах: религиозные цитаты и сообщения о «ведьмах, которые не любят, когда убивают черных кошек». Рядом — баллончики с краской. Экспертиза показала: это делала Шерилин.

Продолжение после рекламы

Так полиция вышла на историю ее психического состояния. Женщина прошла через смерть сестры, тяжелую депрессию и биполярное расстройство. Перепады настроения, вспышки агрессии, дневник, полный обид на мужа. Сын от первого брака уехал жить к отцу.

Семья оказалась в круговороте долгов, эмоциональной нестабильности и постоянных конфликтов. Но было ли это причиной их исчезновения — или просто фоном? На этот вопрос следствие так и не нашло ответа.

Версии исчезновения

Одной из версий исчезновения называли работу некой оккультной группы Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди версий появлялись дикие. Мать Шерилин утверждала, что в городе действует оккультная группа, которая «обработала» супругов. Вспоминала даже подозрительную незнакомку и список «обреченных», в котором якобы было имя ее дочери. Но никаких следов секты полиция не нашла.

Другим подозреваемым стал разнорабочий Кеннет Бэллоу: незадолго до исчезновения Шерилин вступила с ним в конфликт и выстрелила ему под ноги. Но алиби мужчины оказалось железным, а полиграф он прошел.

Всплыл и отец Бобби по имени Боб Дин — человек с тяжелой репутацией, криминальными связями и давним конфликтом с сыном. Он сбил супругов на машине, затем выплатил им компенсацию. Сын утверждал, что отец хотел их смерти. Но Боб Дин умер через два месяца после исчезновения семьи, а доказательств его причастности так и не нашли.

Странное фото

Несмотря на конфликтные линии, ни одна из версий не объясняла ключевого: куда исчезли трое человек, вышедшие из машины в светлое время дня? Где их вещи? Как они могли пройти километры в горной местности без экипировки, оставив все в пикапе?

Смартфон Бобби показал, что перед тем, как оставить машину, семья бесцельно ездила по округе. Потом вышла сфотографировать Мэдисон у большого валуна. Это фото облетит всю страну, а глаза девочки покажутся многим «испуганными», хотя доказательств этому нет. После снимка — полное исчезновение на долгие четыре года.

Находка

В ноябре 2013 года охотник обнаружил в лесу человеческий череп. На место прибыли следователи и нашли останки трех человек, лежащих рядом, лицом вниз. ДНК подтвердила: это Бобби, Шерилин и шестилетняя Мэдисон. Всего в пяти километрах от того места, где стоял пикап.

Почему их не нашли во время массовых поисков, никто не знает. То место прочесывали десятки раз. Но трупы будто были «невидимы». Причину смерти установить не удалось. Следствие отказалось публиковать отчет аутопсии. И тем более выдвигать официальную версию. Дело осталось нераскрытым.

Продолжение после рекламы

Другие похожие случаи исчезновения людей

Перевал Дятлова

В 1959 году произошла таинственная трагедия, которая и по сей день вызывает многочисленные обсуждения и споры. Речь идет о печально известном происшествии, известном как «Трагедия перевала Дятлова».

Зимой того года группа туристов из туристического клуба Уральского политехнического университета запланировала поход в североуральские горы Отортен и Ойка-Чакур. Поход был приурочен к XXI Съезду компартии. Руководителем экспедиции стал студент Игорь Дятлов, а вместе с ним в поход отправились еще девять человек: Семен Золотарев, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Зинаида Колмогорова, Александр Колеватов, Рустем Слободин, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин (он стал единственным выжившим участником группы).

По плану группа должна была вернуться не позднее 15 февраля, но этого не произошло. Поисково-спасательные работы начались 20 февраля. В них участвовали представители милиции, радисты, разведчики, студенты и выпускники уральского политеха, имевшие опыт в спортивном туризме, местные мансийцы и охотники.

В результате поисков все члены группы были обнаружены мертвыми. 27 февраля были найдены тела Дятлова, Дорошенко, Колмогоровой и Кривонищенко — согласно заключению экспертов, они погибли от переохлаждения.

5 марта был обнаружен труп Слободина. Хотя основной причиной смерти также стало переохлаждение, у него была выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

Тела Золотарева, Дубининой, Тибо-Бриньоля и Колеватова удалось найти только в мае, когда началось таяние снега. У Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля были обнаружены различные травмы: переломы ребер, сдавленная грудная клетка, обильные кровоизлияния в головной мозг — именно они стали причиной смерти. Колеватов умер от переохлаждения.

На сегодняшний день существует около сотни версий произошедшего. Среди них — сход лавины, нападение манси, появление НЛО, снежного человека, а также версия об испытаниях ядерных бомб или ракет в районе перевала. В 2019 году эксперты Генпрокуратуры пришли к выводу, что группа экстренно покинула палатку из-за лавины, которая сошла из-за резкого ухудшения погодных условий. В дальнейшем участники похода погибли от холода и травм, полученных в результате давления снега.

Группа Коровиной

В августе 1993 года в Бурятии на хребте Хамар-Дабан произошла трагедия — погибла группа туристов из казахстанского турклуба «Азимут». Возглавляла группу мастер спорта по пешеходному туризму Людмила Коровина, вместе с ней в поход отправились шестеро молодых людей.

Продолжение после рекламы

Группа должна была пройти маршрут протяженностью около 210–213 километров, который относился к третьей категории сложности. Погода поначалу была благоприятной, но во время привала между вершинами Голец Ягельный и Тритранс ситуация резко изменилась: поднялся ураганный ветер и пошел снег.

«Утром Коровина приказала немедленно собирать вещи и спускаться вниз, однако порывы были настолько сильные, что снесли палатки», — сообщается в материалах о происшествии. После этого состояние участников группы начало стремительно ухудшаться. Александр Крысин скончался, а затем и у Коровиной возникли проблемы со здоровьем. Остальные участники группы также оказались в тяжелом состоянии. Единственная выжившая, Валентина Уточенко, пыталась увести группу вниз, но ее усилия не увенчались успехом.

Валентина Уточенко смогла спастись: она ушла одна, переночевала в лесу, а утром, вернувшись к лагерю и увидев, что все погибли, двинулась искать помощь. Девушка шла вдоль старых вышек ЛЭП и в итоге вышла к реке Снежной, где ее нашли туристы из Киева, которые сплавлялись по реке.